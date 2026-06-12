Fußball-WM
WM 2026 - Christoph Kramer fordert VAR-Revolution: Aus für Super-Slow-Motion
Aktualisiert:von Franziska Wendler
ran Fußball
Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026
Videoclip • 06:21 Min
Drei Rote Karten sorgen im Eröffnungsspiel der WM für Aufsehen. TV-Experte Christoph Kramer fordert in der Folge eine VAR-Revolution.
Im Eröffnungsspiel der Fußball-WM ging es bunt zu. Gleich drei Rote Karten wurden von Referee Wilton Sampaio verteilt, zwei Südafrikaner und ein Mexikaner mussten den Platz vorzeitig verlassen.
Im Zuge der Rot-Flut zeigte sich TV-Experte und Ex-Profi Christoph Kramer im "ZDF" verärgert und forderte eine Revolution des VAR.
Stein des Anstoßes war die zweite Rote Karte in der 84. Minute, als der Südafrikaner Themba Zwane Gegenspieler Roberto Alvarado auf den Kopf schlug und vom Platz musste.
"Was ich immer schon sage: Also der größte Dorn im Auge ist mir beim VAR diese Super-Slow-Mo", begann sich Kramer zu echauffieren.
Die extrem langsame Super-Zeitlupe steht nicht nur den TV-Zuschauern, sondern selbstverständlich auch dem Video-Referee zur Verfügung. Bild für Bild können strittige Szenen damit bis in das kleinste Detail angesehen werden.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 18:15 Uhr • Basketball
BBL Playoffs live: Finale 1
105 MinBald verfügbar
Heute, 18:15 Uhr • Basketball
BBL Playoffs live: Finale 1
105 Min
Kramer über die Slow-Mo-Zeitlupe erbost
Zur Verdeutlichung seiner Kritik simulierte Kramer in der Folge einen vorgetäuschten Ellbogenschlag in Richtung Gesicht von Expertenkollege Per Mertesacker. Sein Kommentar dazu: "Also wenn ich jetzt bei Per so mache – spiel' das mal in Super-Slow-Mo ab."
Oliver Bierhoff exklusiv zum DFB-Team: "Haben auf jeden Fall genug Qualität, um bis ins Finale zu kommen"
Für den lachenden Mertesacker "passiert jetzt mal gar nichts", die Intention von Kramer wurde aber deutlich. "Genau, gar nichts, weil du ein Baum bist. Aber wenn du das in Super-Slow-Mo abspielst ... Es kommt immer darauf an, wie du fällst", fügte der einstige Mittelfeldspieler an.
Und weiter: "Ich habe zwei Jahre mit VAR gespielt. Wenn mich da einer nur berührt hat – ich habe Sanitäter kommen lassen! Ich bin so lange liegen geblieben, weil ich natürlich wusste: Der Schiedsrichter guckt es sich in Super-Slow-Mo aus ganz vielen Perspektiven an. Und wenn er mich trifft – und ich falle gut und ich mache so ein Gesicht – sieht es in der Super-Slow-Mo auch noch schlimmer aus."
Neueste Fußball-Videos
ran Fußball
WM 2026: Mexiko feiert Südkoreaner - wegen dieser Vorgeschichte?
Videoclip • 01:06 Min
ran Fußball
Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026
Videoclip • 06:21 Min
ran Fußball
Das sagt Nico Schlotterbeck zu Mourinhos Real-Werben
Videoclip • 02:16 Min
Kinhöfer stimmt Kramer zu
Für den Weltmeister von 2014 ist klar: "Dann findest du Elfmeter noch und nöcher, wo einfach in der Realgeschwindigkeit keiner ist. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn man einfach nicht in Super-Slow-Mos oder in Zeitlupe etwas abspielt, sondern einfach immer nur Realgeschwindigkeit. Weil, da siehst du einfach, ist nichts."
Zustimmung bekam Kramer übrigens auch vom Schiedsrichter-Experten des Senders, Thorsten Kinhöfer.
"Man sieht, dass der mexikanische Spieler die Karte fast zieht. In Realgeschwindigkeit und ohne Schauspielkunst des Spielers wäre es nicht zu einer Roten Karte gekommen. Regeltechnisch dennoch vertretbar, weil man eine Schlagbewegung hat", erklärte der ehemalige Referee.
Mehr Fußball-News
WM
WM 2026: Elfenbeinküste vs. Ecuador live im Free-TV, Joyn-Stream & Liveticker
La Liga
Transfer-Schikane: Real schnappt Barca wohl Star weg
WM
Das ist die deutsche Torhymne bei der WM
WM
Am Scheideweg: Kann Nagelsmann bei der WM noch gewinnen?
WM
WM 2026: Nächste Eröffnungsfeier im Free-TV und Joyn-Livestream - Kanada und USA ziehen mit Star-Auflauf nach
WM
WM 2026 heute live im Free-TV & Stream - viele Spiele sind aber nicht kostenlos zu sehen