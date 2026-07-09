WM 2026 - Frankreich vs. Marokko: Bastian Schweinsteiger zu spät beim Experten-Einsatz

Bastian Schweinsteiger ist wegen höherer Gewalt verspätet zum Dienst als WM-Experte erschienen.

Der Fußball-Weltmeister von 2014 hing vor dem Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko in Foxborough "im Voll-Voll-Vollstau" fest - und zwar "seit zwei Stunden", wie er in einer Video-Botschaft an seine ARD-Kollegin Esther Sedlaczek mitteilte.

Der frühere Mittelfeldspieler machte sich schließlich joggend auf den Weg zum Stadion in einem Vorort Bostons. Bis zu seiner Ankunft mit hochrotem Kopf übernahm Kommentator Philipp Sohmer die Rolle des Experten.

"Nun verstehe ich die Hydration Break", scherzte Schweinsteiger (41) mit Blick auf die bei den Fans umstrittenen Trinkpausen.