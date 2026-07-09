WM 2026 - Bastian Schweinsteiger kritisiert DFB wegen Fokus auf Jürgen Klopp

ran Fußball WM 2026: Schweinsteiger fast sicher! "Zukünftiger Nationaltrainer" Videoclip • 01:36 Min Link kopieren Teilen

Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) für die frühe und deutliche Festlegung auf Jürgen Klopp als Wunschkandidat für den Bundestrainer-Posten kritisiert.

"Hat der DFB Alternativen?", fragte Schweinsteiger in seiner Funktion als ARD-Experte vor dem Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko. Ihm persönliche fehle bei der Suche nach dem Nachfolger von Julian Nagelsmann "ein bisschen die Souveränität" beim Verband, so der 41-Jährige. Vom "Fußballfachwissen" her sieht Schweinsteiger etwa auch "Lothar (Matthäus; d.Red.) und Matthias Sammer ganz weit vorne". Frankreich vs. Marokko: Bastian Schweinsteiger zu spät beim Experten-Einsatz Beispielhaft bezeichnete Schweinsteiger den geplanten Flug von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Liga-Boss Hans-Joachim Watzke in die USA zu Klopp, der während der WM als Experte bei MagentaTV arbeitet, als "ein bisschen hektisch". Man müsse "schon aufpassen, dass man auch einen Gegenpol hat".

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