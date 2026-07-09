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WM 2026: Frankreich, England und Co. - diesen 19 Spielern droht eine Gelbsperre im Halbfinale!
Veröffentlicht:von Julian Bachmann
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Haaland und Kane liefern ab
Videoclip • 02:20 Min • Ab 12
Für insgesamt 19 Spieler könnte eine Horrorvorstellung Realität werden. Im Falle einer gelben Karte im Viertelfinale könnten sie das Spiel um den Finaleinzug verpassen.
Das mag nun wirklich niemand! 19 Spieler gehen gelb-vorbelastet ins Viertelfinale und laufen damit Gefahr ein mögliches Halbfinale zu verpassen.
Während K.o-Spiele immer von vielen Zweikämpfen und einer gewissen Körperlichkeit geprägt sind, müssen sich viele Spieler nun zurückhalten, wenn sie in der Runde der letzten vier dabei sein wollen.
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Diese Regel könnte zum Spielverderber werden
Die offiziellen Turnierregeln besagen: Auf zwei Gelbe Karten folgt automatisch ein Spiel Sperre. Damit es keinem Spieler droht ein WM-Spiel zu verpassen, werden Verwarnungen nach der Gruppenphase und nach Viertelfinale gelöscht.
Für das Halbfinale geht damit jedoch einher: Kommst du nach Sechzehntel und Achtelfinale im Viertelfinale auf deine zweite Gelbe Karte, verpasst du das Spiel um den Finaleinzug. Dieses Horrorszenario könnte für insgesamt 19 Spieler eintreten.
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Diese Spieler sind betroffen
Insbesondere die Engländer sind leidtragende dieser Regel. Im Viertelfinale gegen Norwegen müssen sich einige ihrer Topstars zurückhalten.
Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guéhi und Nico O'Reilly würden im Falle einer gelben Karte ein Halbfinale verpassen. Alle vier zählen zu absoluten Stammspielern im Kader von Thomas Tuchel. Insbesondere ein Ausfall von Jude Bellingham und Declan Rice wäre schmerzhaft.
Auch für Frankreich stellt die Regel eine besonders große Bedrohung dar. Michael Olise, Bradley Barcola und Manu Koné dürfen sich keine Verwarnung im Viertelfinale gegen Marokko erlauben. Ein Ausfall von Superstar Olise wäre verheerend. Um diesen Szenario aus dem Weg zu gehen, fechteten die Franzosen die strittige Gelbe Karte von Olise im Spiel gegen Paraguay bei der FIFA an, blieben jedoch erfolglos.
WM 2026: Olise vor Sperre? Frankreich beantragt Annullierung von Gelber Karte
Den Marokkanern geht es ähnlich. Von ihnen sind gleich fünf Spieler gefährdet. Darunter Achraf Hakimi, Issa Diop, Azzedine Ounahi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss.
Die Schweiz droht im Falle eines Halbfinaleinzugs auf drei Spieler verzichten zu müssen. Darunter Kapitän Granit Xhaka, Mittelfeldmotor Denis Zakaria und der Hamburger Miro Muheim.
Ansonsten ist bei Ferran Torres (Spanien), Brandon Mechele (Belgien) und Antonia Nusa (Norwegen) Vorsicht geboten.
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