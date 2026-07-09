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La Liga: FC Barcelona beantragt 210-Millionen-Vorschuss für Transfers
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:59 Min
Der FC Barcelona zeigt sich auf dem Transfermarkt weiterhin aktiv. Dabei leidet der amtierende spanische Meister doch unter massiven Geldproblemen. Nun soll diese Maßnahme helfen.
Julián Álvarez, Joao Cancelo, Karim Adeyemi: Die Liste der Wunschtransfers des spanischen Fußballmeisters FC Barcelona ist klangvoll, ihre Umsetzung allerdings würde teuer.
Um diese Personalien zu stemmen, hat Barca laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten, darunter von "Cadena Ser" und "Marca", Bürgschaften in Höhe von 210 Millionen Euro beantragt, die durch Einnahmen aus den Fernsehrechten für kommende Spielzeiten besichert seien.
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Mündliche Einigung mit Karim Adeyemi
Der Großklub leidet seit Jahren unter Liquiditätsproblemen, immer wieder hatte Barcelona deswegen Schwierigkeiten mit der Registrierung neuer Spieler und musste kurzfristig Geld beschaffen. Das erklärte Ziel von Trainer Hansi Flick und des Präsidenten Joan Laporta ist aber, auch international wieder ganz oben zu stehen.
Auch interessant: Borussia Dortmund: Karim Adeyemi vor Wechsel zu Top-Klub
Mit dem deutschen Nationalspieler Adeyemi (24/Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2027) ist sich Barcelona mündlich einig, die Vorstellungen der Klubs bei der Ablöse für den Außenstürmer liegen nach SID-Informationen aber noch weit auseinander.
Bereits seit Wochen wirbt Barcelona aggressiv um den argentinischen Weltmeister Alvarez, dessen Klub Atlético Madrid will den 26 Jahre alten Stürmer (Vertrag bis 2030) nicht ziehen lassen. Der portugiesische Außenverteidiger Cancelo spielte im vergangenen Halbjahr leihweise für Barcelona, Stammklub des 32-Jährigen ist Al-Hilal aus Saudi-Arabien.
Für rund 80 Millionen Euro wurde für die kommende Saison bereits der englische Nationalspieler Anthony Gordon von Newcastle United verpflichtet.
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