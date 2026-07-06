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WM 2026: Frankreich vs. Marokko - Viertelfinale live im TV, Livestream und Liveticker

Veröffentlicht:

ran Fußball

Kylian Mbappe nach der Partie gegen Paraguay: "Sie wollten nur kämpfen"

Videoclip • 01:19 Min

Im ersten Viertelfinale der WM 2026 trifft Frankreich auf Marokko. ran liefert alle Informationen zum Spiel.

Das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko verspricht eine Menge Spannung!

Die Franzosen, die im Achtelfinale mit 1:0 gegen Paraguay gewinnen konnten, gelten als der wohl größte Favorit des Turniers. Mit Marokko wartet nun aber das beste Team Afrikas auf "Les Blues".

Das Team von PSG-Star Achraf Hakimi setzte sich in der letzten Runde klar mit 3:0 gegen Co-Gastgeber Kanada durch und schaltete im Sechzehntelfinale die Niederlande im Elfmeterschießen aus.

ran hat alle Informationen zum Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko zusammengefasst.

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Frankreich vs. Marokko live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Donnerstag, 09. Juli 2026, 22:00 Uhr (MESZ)

  • Spielort: Gillette Stadium, Boston (USA)

  • Wettbewerb: WM 2026, Viertelfinale

Frankreich - Marokko live im TV und Stream sehen

Noch ist nicht bekannt, ob das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko im Free-TV übertragen wird. Möglich ist auch, dass es sich um eines der beiden Viertelfinals handelt, die exklusiv auf MagentaTV gezeigt werden. Eine Entscheidung wird es wohl erst nach dem Abschluss aller Achtelfinals geben.

WM 2026: Frankreich vs. Marokko im Liveticker

Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Frankreich vs. Marokko gibt es wie gewohnt auf ran.de.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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