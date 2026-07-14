WM 2026: Frankreich vs. Spanien heute live - Halbfinale im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

WM 2026: Argentinien-Wahnsinn! Lionel Messi bricht in Tränen aus

Im Halbfinale der WM 2026 kommt es mit Frankreich gegen Spanien zum direkten Duell zweier Titelfavoriten. ran liefert alle wichtigen Informationen zum Spiel.

Frankreich oder Spanien? Im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 treffen zwei absolute Topfavoriten auf den WM-Titel aufeinander.

Wer kommt dem großen Traum einen Schritt näher und zieht ins Finale ein?

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WM 2026 live: Frankreich vs. Spanien hier im Liveticker und Stream