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WM 2026: Frankreich vs. Spanien live - Halbfinale im Livestream, TV & Ticker - Termin, Uhrzeit & Übertragung
Veröffentlicht:von ran.de
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WM 2026: Argentinien-Wahnsinn! Lionel Messi bricht in Tränen aus
Videoclip • 05:56 Min
Im Halbfinale der WM 2026 kommt es mit Frankreich gegen Spanien zum direkten Duell zweier Titelfavoriten. ran liefert alle wichtigen Informationen zum Spiel.
Frankreich oder Spanien? Im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 treffen zwei absolute Topfavoriten auf den WM-Titel aufeinander.
Wer kommt dem großen Traum einen Schritt näher und zieht ins Finale ein?
ran liefert euch die wichtigsten Informationen zu Anstoßzeit, Übertragung und mehr.
WM 2026 live: Frankreich vs. Spanien hier im Liveticker und Stream
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WM-Halbfinale 2026: Wer trifft wann aufeinander?
Mit Frankreich gegen Spanien steht das erste Halbfinale bereits fest. Im zweiten Halbfinale treffen England oder Norwegen auf Argentinien oder die Schweiz.
Frankreich vs. Spanien live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Dienstag, 14. Juli 2026, 21:00 Uhr (MESZ)
AT&T Stadium, Dallas (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Halbfinale
Frankreich vs. Spanien live im TV und Stream sehen
Wer sichert sich die beiden letzten Halbfinaltickets? Das erste Duell in der Runde der letzten Vier wird von der ARD übertragen. Parallel ist die Begegnung natürlich auch bei MagentaTV zu sehen. In der ARD oder im kostenlosen Stream auf Joyn können Fußballfans verfolgen, welche der Mannschaften ins Finale einzieht.
Einen Liveticker findet ihr wie gewohnt auf ran.de.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada
Austragungsorte: 16 Stadien
Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde
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