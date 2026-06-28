Titelverteidiger Argentinien hat am letzten Spieltag massiv vom 0:0 der Portugiesen gegen Kolumbien profitiert. Messi und Co. haben wohl den vermeintlich leichtesten Pfad bis zum Halbfinale bekommen.

Portugal hat sich im letzten Gruppenspiel mit 0:0 von Kolumbien getrennt und damit die Tabellenspitze in Gruppe K verpasst. Davon könnte nun vor allem Ronaldos größter Rivale, Lionel Messi, extrem profitieren.

Denn durch den Gruppensieg von Kolumbien spielen die Südamerikaner nun in Pfad D von Titelverteidiger Argentinien. Portugal ist in Pfad A gerutscht und wird im Sechzehntelfinale auf Kroatien treffen.

Dort ist mit Spanien eine weitere große Nation, was zu einem frühen Ausscheiden einer der Mannschaften führen kann.