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WM 2026: Glück für Lionel Messi! Argentinien profitiert von Portugal-Unentschieden
Veröffentlicht:von ran.de
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WM 2026: Österreich-Wahnsinn! "Bin so tot"
Videoclip • 01:39 Min
Titelverteidiger Argentinien hat am letzten Spieltag massiv vom 0:0 der Portugiesen gegen Kolumbien profitiert. Messi und Co. haben wohl den vermeintlich leichtesten Pfad bis zum Halbfinale bekommen.
Portugal hat sich im letzten Gruppenspiel mit 0:0 von Kolumbien getrennt und damit die Tabellenspitze in Gruppe K verpasst. Davon könnte nun vor allem Ronaldos größter Rivale, Lionel Messi, extrem profitieren.
Denn durch den Gruppensieg von Kolumbien spielen die Südamerikaner nun in Pfad D von Titelverteidiger Argentinien. Portugal ist in Pfad A gerutscht und wird im Sechzehntelfinale auf Kroatien treffen.
Dort ist mit Spanien eine weitere große Nation, was zu einem frühen Ausscheiden einer der Mannschaften führen kann.
Argentinien bis zum Halbfinale mit Pflichtaufgaben?
Argentinien hat mehr Glück. Kolumbien ist wohl der schwerste Gegner im Pfad und auf den kann man erst im Viertelfinale treffen. Vorher geht es gegen Kap Verde und bei einem dortigen Sieg gegen den Gewinner der Partie Australien gegen Ägypten.
Ein "richtiges" Schwergewicht kann dann also erst im Halbfinale kommen, sollte man die vermeintlichen Pflichtaufgaben erledigen.
Neben Kolumbien könnte es im Viertelfinale auch gegen die Schweiz, Algerien oder Ghana gehen.
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