Fußball-WM
WM 2026: "Ein endloses und peinliches Hin und Her" - Pressestimmen zu Österreichs wildem Remis
Aktualisiert:von SID/ran.de
ran Fußball
WM 2026: Österreich-Wahnsinn! "Bin so tot"
Videoclip • 01:39 Min
Österreich und Algerien stehen nach einem packenden 3:3 beide im Sechzehntelfinale der WM 2026. Das Drama in der Nachspielzeit lässt auch die Presse ausflippen.
Österreich und Algerien haben bei der Fußball-WM die K.o.-Runde erreicht und beim wilden 3:3 (1:1) eine "Schande von Kansas City" mit Last-Minute-Treffern vermieden.
Das Ergebnis reichte am Ende beiden Teams zum Weiterkommen, doch insbesondere die Österreicher mussten in der Nachspielzeit mit dem zwischenzeitlichen Rückstand so richtig leiden.
Hier kostenlos streamen: Das WM-Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay am 29. Juni ab 22:30 Uhr auf Joyn
So reagiert die internationale Presse auf das aberwitzige "Endspiel".
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"Völliger WM-Wahnsinn" bei Österreich vs. Algerien
ÖSTERREICH
"Krone-Zeitung": "Drama! Thriller! Völliger WM-Wahnsinn! Österreich steigt nach einem unglaublichen 3:3 im letzten Gruppenspiel gegen Algerien - durch ein Tor von "Joker" Sasa Kalajdzic in Minute 96 - doch noch ins Sechzehntelfinale auf."
"Kurier": "Ein denkwürdiges Match."
ALGERIEN
"Competition": "Nach einem Spiel voller Wendungen hat sich die Nationalmannschaft dank des Unentschiedens gegen Österreich (3:3, Halbzeitstand: 1:1) für das Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert."
SPANIEN
"Marca": "Was für ein unglaubliches Finale, um unseren Gegner kennenzulernen! Österreich schied in der 93. Minute aus … und qualifizierte sich in der 96. Minute!"
"Mundo Deportivo": "Österreich trifft nach dem verrücktesten Ausgang der Weltmeisterschaft auf Spanien."
"Sport": "Völliger Wahnsinn! Österreich qualifiziert sich in der 96. Minute und trifft im Sechzehntelfinale auf Spanien. Die Mannschaft von Luis de la Fuente kennt nun ihren Gegner in der ersten K.o.-Runde: Österreich, das in der 93. Minute noch ausgeschieden war, qualifiziert sich zwei Minuten später in einem der surrealsten Spielenden dieser Weltmeisterschaft."
Italien spottet: "Ein endloses und peinliches Hin und Her"
ITALIEN
"Gazzetta dello Sport": "Ein Unentschieden sollte es sein - und ein Unentschieden war es auch. Doch das 3:3, durch das Österreich und Algerien weiterkommen, wird für Gesprächsstoff sorgen: Beim Stand von 2:2 begann ein endloses und peinliches Hin und Her, das überraschend durch das Tor von Mahrez in der 93. Minute unterbrochen wurde, wodurch Österreich ausschied. Zwei Minuten später, genau beim Schlusspfiff, fiel dann das 3:3 durch Kalajdzic, das die Sache wieder ins Lot brachte."
FRANKREICH
"L'Equipe": "Ein Unentschieden hätte sowohl Österreich als auch Algerien gereicht, doch beide Mannschaften haben an diesem Samstagabend in der schwülen Hitze von Kansas City bis zum Schluss alles gegeben (3:3). Als neuntbester Dritter ist der Iran somit nicht durch eine moderne Version des "Spiels der Schande" ausgeschieden.
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