ran Fußball WM 2026: Österreich-Wahnsinn! "Bin so tot" Videoclip • 01:39 Min Link kopieren Teilen

Österreich und Algerien stehen nach einem packenden 3:3 beide im Sechzehntelfinale der WM 2026. Das Drama in der Nachspielzeit lässt auch die Presse ausflippen.

Österreich und Algerien haben bei der Fußball-WM die K.o.-Runde erreicht und beim wilden 3:3 (1:1) eine "Schande von Kansas City" mit Last-Minute-Treffern vermieden. Das Ergebnis reichte am Ende beiden Teams zum Weiterkommen, doch insbesondere die Österreicher mussten in der Nachspielzeit mit dem zwischenzeitlichen Rückstand so richtig leiden. Hier kostenlos streamen: Das WM-Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay am 29. Juni ab 22:30 Uhr auf Joyn So reagiert die internationale Presse auf das aberwitzige "Endspiel".

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"Völliger WM-Wahnsinn" bei Österreich vs. Algerien ÖSTERREICH "Krone-Zeitung": "Drama! Thriller! Völliger WM-Wahnsinn! Österreich steigt nach einem unglaublichen 3:3 im letzten Gruppenspiel gegen Algerien - durch ein Tor von "Joker" Sasa Kalajdzic in Minute 96 - doch noch ins Sechzehntelfinale auf." "Kurier": "Ein denkwürdiges Match." ALGERIEN "Competition": "Nach einem Spiel voller Wendungen hat sich die Nationalmannschaft dank des Unentschiedens gegen Österreich (3:3, Halbzeitstand: 1:1) für das Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert." Julian Nagelsmann hat ein Offensivproblem: Kann er es lösen? SPANIEN "Marca": "Was für ein unglaubliches Finale, um unseren Gegner kennenzulernen! Österreich schied in der 93. Minute aus … und qualifizierte sich in der 96. Minute!" "Mundo Deportivo": "Österreich trifft nach dem verrücktesten Ausgang der Weltmeisterschaft auf Spanien." "Sport": "Völliger Wahnsinn! Österreich qualifiziert sich in der 96. Minute und trifft im Sechzehntelfinale auf Spanien. Die Mannschaft von Luis de la Fuente kennt nun ihren Gegner in der ersten K.o.-Runde: Österreich, das in der 93. Minute noch ausgeschieden war, qualifiziert sich zwei Minuten später in einem der surrealsten Spielenden dieser Weltmeisterschaft."