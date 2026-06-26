WM 2026: Südafrika vs. Kanada live im TV, Livestream und Liveticker

ran Fußball WM 2026: Lionel Messi erhält gigantisches Denkmal in Argentinien Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Am Sonntag, den 28. Juni 2026, treffen Südafrika und Mitausrichter Kanada in der Runde der letzten 32 (Sechzehntelfinale) aufeinander. Für beide Nationen ist dieses K.o.-Spiel ein Meilenstein der Verbandshistorie. Wer schnappt sich das begehrte Ticket für das Achtelfinale? Hier finden Sie alle Informationen zu Anpfiff, Aufstellungen, Sendezeit und der Ausgangslage vor dem Knaller-Duell im SoFi Stadium in Los Angeles.

Beide Mannschaften haben bei der Weltmeisterschaft 2026 bereits Geschichte geschrieben. Südafrika hat das allererste Mal, die Gruppenphase einer Männer-Endrunde überstanden. WM 2026: Südafrika vs. Kanada am 28. Juni ab 21:00 Uhr im Liveticker Nun will das Team defensiv kompakt stehen und über schnelle Umschaltmomente die nächste Überraschung erzwingen. Co-Gastgeber Kanada stürmte mit großer Begeisterung und Offensivpower durch die Gruppenphase. Die Auswahl von Trainer Jesse Marsch muss jedoch einen bitteren Rückschlag verkraften: Mittelfeld-Motor Ismael Koné zog sich im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz einen Beinbruch zu und fällt für den Rest des Turniers aus. Dennoch will der Mitausrichter vor heimischem Publikum im packenden K.o.-System den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen.

Südafrika vs. Kanada heute Nacht live: Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei? Anstoß : Sonntag, 28. Juni 2026, 21:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 12:00 Uhr

Spielort : SoFi Stadium, Los Angeles (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026

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Frühere WM-Duelle zwischen Südafrika und Kanada Bei einer Weltmeisterschaft sind sich beide Nationen bislang noch nie begegnet. In der Historie gab es überhaupt erst ein einziges Aufeinandertreffen auf internationaler Ebene: Im November 2007 standen sich die Teams in einem Freundschaftsspiel gegenüber, welches Südafrika mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Das Match in Kalifornien markiert somit das erste Pflichtspiel-Duell zwischen den beiden Ländern.

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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Südafrika vs. Kanada? Das K.o.-Duell zwischen Südafrika und Kanada wird exklusiv von MagentaTV übertragen. Im Free-TV läuft das Spiel nicht.

WM 2026: Südafrika vs. Kanada im Liveticker Du kannst das Spiel nicht live sehen? Verfolge das entscheidende Sechzehntelfinale zwischen Südafrika und Kanada in unserem kostenlosen ran-Liveticker. Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Highlights, Toren und taktischen Entwicklungen aus dem SoFi Stadium. Bleib mit unserem Ticker hautnah dabei und erfahre sofort, ob die "Bafana Bafana" die Sensation perfekt macht oder Co-Gastgeber Kanada den Einzug ins Achtelfinale feiert!

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