ran Fußball WM 2026 - Jürgen Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Ich bin bereit" Videoclip • 05:10 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika läuft. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker.

Die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko läuft. 48 Mannschaften kämpfen dabei um die Krone. ran hat alle News, Gerüchte und Entwicklungen rund um das Turnier im Ticker.

WM-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Montag, 06.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Spanien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 06.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Spanien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

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+++ Update, 04. Juli, 20:50 Uhr: FIFA gibt Update zu möglicher Verschiebung des Frankreichs Achtelfinal-Spiels +++ Vor Frankreichs WM-Achtelfinale am Samstagabend gegen Paraguay (ab 23 Uhr im Liveticker) gibt es noch etwas Ungewissheit. Wie "Franceinfo" berichtet, könnte der Anpfiff kurzfristig verschoben werden, weil in Philadelphia schwere Gewitter vorausgesagt werden. Zudem soll es auch extrem hohe Temperaturen von bis zu 38 Grad geben, wenn das Spiel laut Plan um 17 Uhr Ortszeit beginnen soll. Von der FIFA hieß es daher, dass man die Situation genau beobachte: "Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Risiko von wetterbedingten Verzögerungen hoch." Um 20:10 Uhr dann ein Update: Die Partie soll wie geplant angepfiffen werden. Nach den geltenden Regeln der lokalen Behörden müsste man mit bei einem Blitzeinschlaag im Umkreis von acht Meilen (ungefähr 13 Kilometer) eine halbe Stunde warten, bevor die Partie fortgesetzt werden darf. Die Spieler müssten sich in der Zwischenzeit in die Kabinen zurückziehen und die Fans in Philadelphia im Umlauf des Stadions Schutz suchen. Unklar ist hingegen bislang noch, auf wann die Begegnung verschoben werden könnte, falls das Wetter kein Spiel zulassen sollte.

+++ Update, 04. Juli, 11:26 Uhr: Frankreich gegen Paraguay ohne Real-Star Tchouameni +++ Frankreich muss in seinem Achtelfinale auf Mittelfeldstar Aurelien Tchouameni verzichten. Wie der Radiosender "RMC Sport" in Erfahrung gebracht hat, fällt der Sechser von Real Madrid gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay aufgrund von Muskelbeschwerden aus. Demnach habe sich der Mittelfeldspieler am Vorabend des Spiels verletzt, stünde Trainer Didier Deschamps in einem Viertelfinale gegen Co-Gastgeber Kanada oder Marokko aber wohl wieder zur Verfügung. Tchouameni ist eine feste Größe in der Zentrale der Equipe Tricolore: Drei von vier WM-Partien Frankreichs bestritt er über die volle Distanz - wie auch zuletzt beim 3:0 im Sechzehntelfinale gegen Schweden. Im französischen Starensemble könnte neben dem auf der Doppelsechs ebenfalls gesetzten Adrien Rabiot der Ex-Gladbacher Manu Kone ins Team rotieren.

+++ Update, 03. Juli, 15:20 Uhr: Vorteil Paraguay? Frankreich droht eine Hitzeschlacht +++ Paraguay schwebt nach dem Triumph gegen Deutschland im Sechzehntelfinale der WM 2026 immer noch auf Wolke 7. Gegen Frankreich könnten sich die Südamerikaner nun einen Vorteil durch den Wettergott erhoffen. Aktuelle Wetterberichte gehen davon aus, dass das Spiel in Philadelphia (17 Uhr Ortszeit) eine Hitzeschlacht werden könnte. Fast 40 Grad werden für den Anpfiff erwartet. Hinzu kommt eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Der Nationale Wetterdienst hat eine Hitzewarnung bis 20 Uhr herausgegeben. Vorteil Paraguay also? Dort sind die Sommer oft sehr heiß und schwül. Im Schnitt liegen die Sommertemperaturen tagsüber bei 32 bis 35 Grad. Spitzenwerte klettern auf über 40 Grad. Allerdings: In der Heimat spielt keiner aus dem Kader des Deutschland-Bezwingers. DFB: Folgt Jürgen Klopp? Die wichtigsten Fragen und Antworten nach dem Aus von Julian Nagelsmann Immerhin 14 Spieler sind aber in Südamerika aktiv – nämlich in Brasilien (acht) oder Argentinien (sechs), wo die Bedingungen nicht großartig anders sind. In Sachen Hitzeakklimatisierung dürfte Paraguay also einen leichten Vorteil haben. Frankreich erlebte bei diesem Turnier schon einige Wetterextreme. Gegen den Irak wurde die Partie zur Halbzeit über zwei Stunden lang unterbrochen, weil ein Unwetter in der Nähe war. In den USA gibt es dahingehend harte Regelungen. Gewitter könnte es auch am Samstag in Philadelphia geben. Anstoß ist um 23 Uhr deutscher Zeit.

+++ Update, 02. Juli, 20:39 Uhr: Protest gegen Nationaltrainer - Senegal-Star Pape Gueye tritt zurück +++ Nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinale gegen Belgien (2:3 n.V.) kam es bei der senegalesischen Nationalmannschaft zu einem postwendenden Rücktritt. Nur wenige Stunden nach der dramatischen Niederlage gegen Belgien erklärte Star-Spieler Pape Gueye seinen Abschied aus der Nationalmannschaft - zumindest vorübergehend. Damit übte der 27-Jährige offen Protest gegen Nationaltrainer Pape Thiaw: "Ich werde noch einmal zurückkommen, um ein paar Worte zu dem Aus zu sagen … Aber ich möchte heute schon ankündigen, dass ich, solange dieser Trainerstab im Amt ist, eine Pause bei der Nationalmannschaft einlegen werde", schrieb der Profi vom FC Villarreal auf "Instagram". Gegen Belgien verspielte der Senegal eine 2:0-Führung, Gueye wurde unerwartet früh ausgewechselt wurde. Er musste zu seinem Unverständnis bereits in der 66. Minute das Feld verlassen. "Ich war körperlich in guter Form, aber letztlich trifft der Trainer die Entscheidungen ... Das respektieren wir", sagte er direkt nach dem Spiel dazu.

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+++ Update, 02. Juli, 09:30 Uhr: Pressesprecher verkündet Tod des Vaters von WM-Trainer - dieser reagiert geschockt +++ Nach der 1:2-Niederlage der DR Kongo gegen England im Sechzehntelfinale kam es zu einem Schock für Kongo-Trainer Sebastien Desabre. Die Pressekonferenz nach dem Spiel lief bereits seit sieben Minuten. Als es keine Fragen mehr für Desabre gab, wendete sich der Pressesprecher Jerry Angengwa plötzlich an die Journalisten und sagte: "Wir möchten mitteilen, dass der Trainer seinen Vater verloren hat. Unser Mitgefühl gilt ihm." Der 49-jährige Trainer scheint von der Aussage völlig überrascht gewesen zu sein und blickt geschockt auf den Pressesprecher. Im Anschluss bedankt er sich mit einem kurzen "danke" und verlässt den Raum. Laut des Radio-Senders "Top Congo FM" soll er erst nach dem Spiel von dem Schicksalsschlag erfahren haben. Desabre ist seit 2022 Trainer der Nationalmannschaft der DR Kongo. Der Franzose führte das Land zur ersten WM-Teilnahme seit 52 Jahren und lag mit seiner Mannschaft fast 70 Minuten gegen England vorne. Doch dann machte Harry Kane (75., 86.) die Sensationsträume der Kongolesen zunichte.

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+++ Update, 30. Juni, 11:04 Uhr: Über 1000 Drohnen an US-Spielorten entdeckt und außer Gefecht gesetzt +++ In der Nähe von US-Stadien wurden bei der Fußball-Weltmeisterschaft über 1000 Drohnen entdeckt. Wie Andrew Giuliani, der Turnierbeauftragte des Weißen Hauses, am Montag mitteilte, wurden die Drohnen ohne Gewaltanwendung außer Gefecht gesetzt, ohne jedoch zu erläutern, wie dies geschah. "Bis Sonntagabend gab es 1139 Drohnenerfassungen bei der Weltmeisterschaft und an weltmeisterschaftsbezogenen Veranstaltungsorten", sagte Giuliani im vom Federal Bureau of Investigation (FBI) organisierten International Police Cooperation Center (IPCC) nahe Washington. Das FBI habe zudem "über 500 dieser Drohnen beschlagnahmt, um sie als Beweismittel in Ermittlungen zu verarbeiten", erklärte Doug Olson, der beim FBI als verantwortlicher Sonderermittler für die Koordinierung rund um die Weltmeisterschaft 2026 zuständig ist. Die USA hatten im Vorfeld der Weltmeisterschaft Abwehrmaßnahmen gegen Drohnen zu einem zentralen Bestandteil ihrer Sicherheitsbemühungen gemacht und dafür mehrere hundert Millionen Dollar bereitgestellt. Die Befugnisse der lokalen Behörden wurden ausgeweitet, um diese Geräte stören und abfangen zu können. Zudem haben Dutzende Polizisten aus den elf US-Austragungsstädten eine Spezialausbildung in einem Ausbildungszentrum des FBI erhalten. Mitte Juni hatte das FBI mitgeteilt, es habe einen geplanten Anschlag vereitelt, bei dem die MMA-Kampfnacht der UFC im Weißen Haus anlässlich des 80. Geburtstags von Präsident Donald Trump das Ziel gewesen sei. Der Plan sah offenbar vor, Drohnen mit Sprengladungen in umliegenden Gebieten zu starten.

+++ Update, 29. Juni, 20:06 Uhr: "Medienkampagne"? Tschechien trennt sich von Nationaltrainer Koubek +++ Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM in Nordamerika ist Tschechiens Fußball-Nationaltrainer Miroslav Koubek seinen Job los. Der tschechische Verband FACR gab am Montag die Trennung "in gegenseitigem Einvernehmen" von dem 74-Jährigen bekannt. Direkt nach dem abschließenden 0:3 gegen Co-Gastgeber Mexiko hatte Koubek noch erklärt: "Ich habe einen Vertrag und gebe nie auf." In der Pressemitteilung vom Montag verweist Koubek auf eine angebliche Kampagne, die ihn zum Umdenken gebracht habe. "Eine Medienkampagne, die auf einer Reihe von Halbwahrheiten und Lügen gegen mich basierte, trug ebenfalls zu meiner Entscheidung bei", wurde er zitiert: "Unter diesen Umständen hätte meine Arbeit für die tschechische Nationalmannschaft keinen Sinn mehr gemacht." Koubek hatte erst im vergangenen Dezember den Posten übernommen und die tschechische Nationalmannschaft erstmals seit 20 Jahren wieder zu einer WM-Endrunde geführt. In Nordamerika folgte dann das frühe Aus mit Rang vier in Gruppe A. Danach hatte auch der Leverkusener Stürmer Patrik Schick seinen Rücktritt erklärt.

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