WM 2026 heute live: Welche Spiele werden noch exklusiv auf MagentaTV übertragen?

ran Fußball WM 2026: Brady zieht Mega-Vergleich! Messi toppt Super-Bowl-Wunder Videoclip • 01:28 Min Link kopieren Teilen

Bei der WM 2026 werden nicht alle Spiele live im Free-TV übertragen. Einige Partien werden exklusiv im Pay-TV von MagentaTV gezeigt.

WM-Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • Radsport Tour de France im Livestream: 14. Etappe Verfügbar auf Joyn 270 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Radsport Tour de France im Livestream: 14. Etappe Verfügbar auf Joyn 270 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 15:00 Uhr • Rugby Nations Championship: Fidschi - Schottland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 15:00 Uhr • Rugby Nations Championship: Fidschi - Schottland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 17:20 Uhr • Rugby Nations Championship: Südafrika - Wales im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 17:20 Uhr • Rugby Nations Championship: Südafrika - Wales im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Rugby Nations Championship: Argentinien - England im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Rugby Nations Championship: Argentinien - England im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 110 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 110 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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WM 2026 heute live: Nur das Finale kommt im Free-TV Die meisten Partien in der K.o.-Phase laufen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Alle Spiele sind aber weiterhin nur auf MagentaTV zu sehen. Das Finale läuft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Nur das Spiel um Platz drei ist exklusiv auf MagentaTV zu sehen. Frankreich vs. England (18. Juli, ab 23 Uhr) Spanien vs. Argentinien (19. Juli, ab 21 Uhr)

Wie viele WM-Spiele zeigt MagentaTV exklusiv? MagentaTV zeigt bei der WM 2026 insgesamt 44 Spiele exklusiv. Dazu gehören unter anderem sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals und zwei Viertelfinals. Die komplette Liste aller exklusiven Spiele steht aber noch nicht fest. ARD und ZDF zeigen zusammen 60 Spiele im Free-TV und in ihren Streaming-Angeboten. Dazu zählen alle Deutschland-Spiele, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale. Auch interessant: WM 2026 live: Wer zeigt welche Spiele?

WM 2026: Laufen die Deutschland-Spiele bei MagentaTV exklusiv? Nein. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen zwar auch bei MagentaTV, aber nicht exklusiv. Sie sind zusätzlich im Free-TV bei ARD oder ZDF zu sehen. Hintergrund ist unter anderem, dass Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei einer Fußball-WM im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden müssen Deutschland spielt in der Gruppenphase gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Die deutschen Gruppenspiele gehören daher nicht zu den exklusiven MagentaTV-Partien. ARD-Star bei der WM 2026: Wer ist Moderatorin Esther Sedlaczek?

WM 2026: Halbzeitshow beim Finale - Mega-Star verstärkt Line-up um Shakira, Madonna und BTS

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Welche WM-Spiele laufen kostenlos im Free-TV? Im Free-TV laufen bei ARD und ZDF insgesamt 60 Spiele. Dazu gehören: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft

das Eröffnungsspiel

ausgewählte weitere Gruppen- und K.o.-Spiele

beide Halbfinals

das Finale Das Finale der WM 2026 findet am 19. Juli 2026 statt und wird live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal übertragen.

WM: Türkei-Fans brauchen MagentaTV Für Fans der türkischen Nationalmannschaft ist die TV-Lage klar: Alle drei Gruppenspiele der Türkei laufen nach aktuellem Stand exklusiv bei MagentaTV. Das betrifft die Gruppenspiele gegen Australien, Paraguay und die USA. MagentaTV plant dafür auch ein spezielles Angebot mit türkischem Kommentar und Gästen.

Warum läuft die WM 2026 nicht komplett im Free-TV? Dass nicht mehr alle Spiele der Fußball-WM im Free-TV laufen, liegt primär daran, dass die Deutsche Telekom die exklusiven Gesamtrechte für die Weltmeisterschaft erworben hat. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben aus Kostengründen nur eine Sublizenz für einen Teil der Spiele gekauft. Laut Medienstaatsvertrag (früher Rundfunkstaatsvertrag) müssen gewisse Spiele jedoch im frei-empfangbaren Fernsehen übertragen werden, darunter: Eröffnungsspiel, alle Deutschland-Spiele sowie die Halbfinals und das Finale. Für Fans bedeutet das: Die wichtigsten Free-TV-Spiele sind abgedeckt, aber nicht jede Partie ist ohne Abo zu sehen. WM 2026: Rote Karte für Michael Olise? Mats Hummels widerspricht ehemaligen Top-Schiedsrichtern

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