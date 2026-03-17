WM 2026: Iran verhandelt mit FIFA über Verlegung aus den USA

:newstime Iran schließt WM-Teilnahme aus Videoclip • 01:17 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Streit um eine WM-Teilnahme des Iran geht weiter. Nun verhandelt das Land mit der FIFA über eine Verlegung der US-Gruppenspiele nach Mexiko.

Wegen des Krieges im Nahen Osten arbeitet der iranische Fußballverband an einer Verlegung seiner WM-Spiele von den USA nach Mexiko. "Nachdem US-Präsident Donald Trump ausdrücklich erklärt hat, dass er die Sicherheit der iranischen Nationalmannschaft nicht gewährleisten kann, werden wir definitiv nicht nach Amerika reisen", sagte Verbandspräsident Mehdi Taj in einer Stellungnahme, die auf dem "X"-Account der Botschaft des Landes veröffentlicht wurde. Der Iran soll beim Turnier im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) in der Vorrunde in Los Angeles gegen Neuseeland und Belgien antreten, danach in Seattle gegen Ägypten. Das WM-Quartier der Mannschaft wurde in Tucson/Arizona gebucht.

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