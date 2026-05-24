WM 2026: Iran verlegt Quartier der Nationalmannschaft nach Mexiko

Nach den Worten von Verbandspräsident Mehdi Taj hat die FIFA dafür die Genehmigung erteilt.

Weniger als drei Wochen vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) verlegt die Nationalmannschaft des Iran ihr Quartier von den USA nach Mexiko. Wie der iranische Verbandspräsident Mehdi Taj in einem Video, das er auf seinem Telegram-Account veröffentlichte, erklärte, hat der Weltverband die Genehmigung erteilt, den Standort zu verlagern.

"Dank der Gespräche mit FIFA-Vertretern wurde unser Antrag, aufgrund von Visaproblemen von den USA nach Mexiko zu wechseln, glücklicherweise genehmigt. Wir werden in Tijuana, nahe dem Pazifik, unser Trainingslager aufschlagen", sagte Taj. Ursprünglich sollte das Team Melli in Tucson im US-Bundesstaat Arizona Quartier beziehen.

Der Iran befindet sich seit Ende Februar im Krieg mit den USA. Allein die Teilnahme der Fußball-Nationalmannschaft des Landes in den Vereinigten Staaten unter diesen geopolitischen Umständen war seither zu einem Diskussionsthema geworden.