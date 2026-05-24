Weltmeisterschaft
WM 2026: Iran verlegt Quartier der Nationalmannschaft nach Mexiko
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:09 Min
Nach den Worten von Verbandspräsident Mehdi Taj hat die FIFA dafür die Genehmigung erteilt.
Weniger als drei Wochen vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) verlegt die Nationalmannschaft des Iran ihr Quartier von den USA nach Mexiko. Wie der iranische Verbandspräsident Mehdi Taj in einem Video, das er auf seinem Telegram-Account veröffentlichte, erklärte, hat der Weltverband die Genehmigung erteilt, den Standort zu verlagern.
"Dank der Gespräche mit FIFA-Vertretern wurde unser Antrag, aufgrund von Visaproblemen von den USA nach Mexiko zu wechseln, glücklicherweise genehmigt. Wir werden in Tijuana, nahe dem Pazifik, unser Trainingslager aufschlagen", sagte Taj. Ursprünglich sollte das Team Melli in Tucson im US-Bundesstaat Arizona Quartier beziehen.
Der Iran befindet sich seit Ende Februar im Krieg mit den USA. Allein die Teilnahme der Fußball-Nationalmannschaft des Landes in den Vereinigten Staaten unter diesen geopolitischen Umständen war seither zu einem Diskussionsthema geworden.
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Iran startet am 15. Juni gegen Neuseeland ins WM-Turnier
Die iranische Auswahl ist für die Vorrunde des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada in Gruppe G gelost und startet am 15. Juni in Los Angeles gegen Neuseeland ins Turnier. Anschließend trifft das Team erneut in Los Angeles auf Belgien und bestreitet das letzte Gruppenspiel gegen Ägypten in Seattle.
Taj erklärte, Tijuana liege näher an den Spielorten Irans als das Trainingslager in Arizona. "Die Flugzeit zu unseren beiden Spielen in Los Angeles beträgt nur 55 Minuten. Das ist deutlich kürzer als nach Tucson", so der Verbandspräsident.
Die iranische Nationalmannschaft befindet sich derzeit in einem Trainingslager in Antalya in der Südtürkei. Einige Spieler reichten am Donnerstag in der US-Botschaft in Ankara ihre Visaanträge für die Weltmeisterschaft ein. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP erklärte die Leiterin des Kino Sports Complex in Arizona, wo der Iran stationiert sein sollte, sie könne den Wechsel nicht bestätigen und verwies alle Fragen an die Organisatoren der Weltmeisterschaft.
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