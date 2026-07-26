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Bundesliga: VfB Stuttgart präsentiert Rekordzahlen - "gesundes und nachhaltiges Wachstum"
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:38 Min
Beim VfB Stuttgart läuft es rund. Das spiegeln auch die neuesten Zahlen der Schwaben wider.
Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat bei seiner Mitgliederversammlung Rekordzahlen präsentiert. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die ausgegliederte VfB Stuttgart 1893 AG einen Gesamtertrag von 383,6 Millionen Euro, der Gewinn nach Steuern lag bei 22,5 Millionen Euro. Zugleich wuchs das Eigenkapital auf 83,4 Millionen Euro.
"Wachstum und Profitabilität gehen beim VfB Stuttgart Hand in Hand", sagte der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle bei der Präsentation der Zahlen am Sonntag: "Wir konnten Umsätze, Gewinne und Eigenkapital gleichzeitig steigern. Das ist ein Zeichen für gesundes und nachhaltiges Wachstum."
Positiv entwickelt sich auch der Stammverein, der mittlerweile 135.000 Mitglieder zählt. Präsident Dietmar Allgeier berichtete von einem Gesamtertrag von 7,2 Millionen Euro und einem Gewinn von 1,4 Millionen Euro. Die Kapitalrücklage wuchs auf 1,6 Millionen Euro an.
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