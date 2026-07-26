Jürgen Klopp hat bei seiner Vorstellung als Bundestrainer eine besondere Botschaft für die Medienvertreter im Gepäck.

Am Freitag wurde Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer offiziell vorgestellt. Der 59-Jährige richtete dabei an die vielen anwesenden Journalisten überaus deutliche Worte. So startete der Nachfolger von Julian Nagelsmann direkt mit einer Warnung an die Medien in seinen neuen Job.

"Wir machen das nicht gegen euch, sondern für euch. An dem Tag, an dem ihr mich nicht mehr wollt, bin ich weg", schleuderte er den Pressevertretern bei seiner Vorstellung in Frankfurt am Main entgegen.

Und weiter: "Ohne Abfindung. Wenn der DFB sagt: Den wollen wir nicht mehr, bin ich weg. Wenn ihr (die Medien, Anm. d. Red.) das sagt, bin ich weg. Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg, um es klar zu sagen."

Stattdessen appellierte Klopp an die Medien, ihn selbst und die Nationalmannschaft zu unterstützen. "Auf diesem Weg, den wir im Idealfall alle gemeinsam einschlagen, werden wir euch auch brauchen. Wir haben die Gelegenheit, einen gemeinsamen Weg einzuschlagen", sagte er.

"Ich lade euch ein, ich habe Bock. Es geht nur um die Sache." Er werde bei "doofen Fragen" sicher auch mal bissig antworten.