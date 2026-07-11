ran Fußball WM 2026: Haaland lässt Fans im Netz komplett eskalieren Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Desaster für Jordan Henderson: Im Achtelfinale verletzte sich der Engländer bei den Feierlichkeiten schwer am Arm und muss das WM-Viertelfinale aussetzen. Nun meldet sich sein Vater zu Wort.

Eigentlich hatte die englische Fußball-Nationalmannschaft allen Grund zur Freude. WM 2026: Norwegen vs. England - Viertelfinale live im TV, Livestream und Liveticker Mit 3:2 besiegten die Three Lions Co-Gastgeber Mexiko und erreichten damit das Viertelfinale der Fußball-WM. Für einen Spieler verlief die Partie im Aztekenstadion aber maximal unglücklich. Jordan Henderson, seines Zeichens Mittelfeldspieler beim FC Brentford, kam während der gesamten Spieldauer nicht zum Einsatz, verließ das Stadion am Ende aber mit einer Verletzung und einer Verwarnung. Nach dem Spiel hatten die Spieler von Thomas Tuchel ausgelassen gejubelt, dann passierte das Unglück. Als er versuchte, über die Werbebande hinter dem Tor zu springen, kam der Routinier zu Fall und knallte auf seinen Arm.

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Tuchel soll neue Jubel-Regel festgelegt haben Der 36-Jährige blieb liegen und musste medizinisch versorgt werden. Auf den Bildern aus dem Stadioninnenraum in Mexiko-Stadt war Henderson auf einer Trage zu sehen, er wurde mit Sauerstoff versorgt, seine Teamkollegen schirmten ihn ab. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus in Mexiko-Stadt eingeliefert und reiste nicht mit dem restlichen Kader zurück ins Trainingslager in Kansas City. "Jordan ist gestürzt und hat sich am Handgelenk verletzt. Es sieht wirklich schlimm aus", sagte Coach Tuchel im Interview mit der "BBC". Damit sowas nicht nochmal passiert, soll Thomas Tuchel laut englischen Medien neue Jubel-Regeln erlassen haben, die es den Spielern verbieten, über Werbebanden in den Stadien zu den Fans zu springen.

So erlebte Papa Henderson die Verletzung Alles Dinge, die Hendersons Vater Brian große Sorgen bereiteten. Gegenüber "Daily Mail" berichtet er: "Zuerst dachte ich, er hätte sich nur das Handgelenk gestoßen. Erst als ich Harry Kane im Interview sah und Jordan auf einer Trage vorbeigebracht wurde, begriff ich, wie ernst es war. Er lag da mit einer Sauerstoffmaske. Ich kontaktierte sofort seinen persönlichen Assistenten, um herauszufinden, was los war." Die Diagnose gibt er ebenfalls preis: "Sein linker Unterarm ist komplett zertrümmert. Er bekommt jetzt einen Gips, und dann werden die Spezialisten die beste Behandlungsmethode festlegen."

England lange in Unterzahl Zuvor kämpften die Three Lions nach der Roten Karte gegen Jarell Quansah in der 54. Minute lange in Unterzahl. Jude Bellingham hatte Mexiko mit einem Doppelschlag innerhalb von 98 Sekunden in der 36. und 38. Minute geschockt, die Gastgeber blieben dank des Anschlusstreffers von Julian Quinones nur vier Minuten später aber dran. In der zweiten Halbzeit stellte dann Bayern-Star Harry Kane mit einem Foulelfmeter in der 60. Minute den alten Vorsprung für England wieder her, ehe Raul Jimenez keine zehn Minuten später ebenfalls vom Punkt traf. Ohne Henderson geht es für die Engländer im Viertelfinale gegen Erling Haaland und Norwegen. WM 2026: Norwegen vs. England heute live - Wer überträgt im TV, Livestream und Liveticker?

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