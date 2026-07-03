Das frühe Ausscheiden bei der WM hat Konsequenzen: Julian Nagelsmann legt sein Amt als Bundestrainer nieder. ran zeigt die Netzreaktionen zum Nagelsmann-Aus.

Jetzt ist es offiziell: Julian Nagelsmann tritt als Bundestrainer zurück. Nach mehr als tausend Tagen im Amt endet somit die Zeit des 38-Jährigen beim DFB.

Die Meinungen zu seinem Aus fallen unterschiedlich aus: Manche Fans sehen das eigentliche Problem in der Mannschaft, andere freuen sich über die Nachricht.

ran zeigt die Netzreaktionen zum Nagelsmann-Aus: