WM 2026
WM 2026: Julian Nagelsmann hört als Bundestrainer auf - die Netzreaktionen zum Rücktritt
Aktualisiert:von ran-de
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Nagelsmann tritt zurück – DFB will Klopp
Videoclip • 52 Sek • Ab 12
Das frühe Ausscheiden bei der WM hat Konsequenzen: Julian Nagelsmann legt sein Amt als Bundestrainer nieder. ran zeigt die Netzreaktionen zum Nagelsmann-Aus.
Jetzt ist es offiziell: Julian Nagelsmann tritt als Bundestrainer zurück. Nach mehr als tausend Tagen im Amt endet somit die Zeit des 38-Jährigen beim DFB.
DFB-Team: Julian Nagelsmann tritt nach WM-Debakel als Bundestrainer zurück - Alles schaut auf Jürgen Klopp
Die Meinungen zu seinem Aus fallen unterschiedlich aus: Manche Fans sehen das eigentliche Problem in der Mannschaft, andere freuen sich über die Nachricht.
ran zeigt die Netzreaktionen zum Nagelsmann-Aus:
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Der Nutzer "John Ede" ist der Meinung, dass nach Nagelsmann auch Rudi Völler, Direktor der A-Nationalmannschaft, Andreas Rettig, DFB-Geschäftsführer Sport, und DFB-Präsident Bernd Neuendorf ihre Koffer packen sollten.
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"Emmyboy" schätzt Nagelsmann dafür, dass er mit seinem Rücktritt Verantwortung für das Scheitern der DFB-Elf übernimmt.
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Der Nutzer "Karsten" sieht den Misserfolg der letzten Jahre eher bei der Mannschaft, als bei den Trainern.
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"Jekoz" ist der Meinung, dass Nagelsmann den DFB nach 2016 wieder nach vorne gebracht hat.
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"Anrba" kritisiert den 38-Jährigen dafür, dass er seinen Rücktritt nicht früher und von sich aus bekannt gegeben hätte.
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Auch "X E N N O" meint, dass Nagelsmann nicht die alleinige Schuld am Ausscheiden trägt.
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Der Nutzer "LinoFCB" freut sich hingegen regelrecht über das Nagelsmann-Aus.
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Auch interessant: WM 2026: Heim-EM, Nations League und WM-Blamage - Die Chronologie von Julian Nagelsmann beim DFB
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