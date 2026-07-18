WM 2026 - Kane-Frust nach England-Aus: "Gibt keine Worte die stark genug sind"

Englands Kapitän Harry Kane hat sich nach dem WM-Aus gegen Argentinien in den sozialen Medien zu Wort gemeldet.

"Im Moment gibt es keine Worte, die stark genug sind, um dieses Gefühl der Leere im Magen zu überwinden", schrieb der Bayern-Superstar am Donnerstagabend.

Es wäre das erste WM-Finale für England seit 1966 gewesen. Die Enttäuschung der Fans und Spieler nach der 1:2-Niederlage gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien ist dementsprechend groß.

WM 2026: England habe alles gegeben

Kane betont in seiner Nachricht, dass die Mannschaft in den vergangenen Wochen alles gegeben hat. Deswegen sei es "besonders schwer zu ertragen", dass diese Leistung am Ende nicht ausreichend gewesen sei.

"Ich weiß, dass die Erwartungen hoch sind, und das zu Recht – wir stehen nun schon seit acht Jahren vor der Tür, aber es fehlt uns wieder einmal das letzte Puzzlestück! Jetzt müssen wir uns zurückziehen, das Geschehene verarbeiten und einen Weg finden, besser zu werden", führt der Stürmer aus.

Trotzdem sei er sehr stolz darauf, was seine Mannschaft erreicht und geleistet habe. Es seien "einige harte Spiele und schwierige Rahmenbedingungen" gewesen.

"Das sind Erinnerungen, die uns Spielern – und sicherlich auch euch Fans – noch sehr, sehr lange in begleiten werden!", schreibt Kane weiter. Nach Ruhm zu streben, heiße nicht immer, dass man ihn auch erreichen könne, aber er wolle weiter dafür kämpfen. "Es gibt keinen anderen Weg, als weiter daran zu glauben", beteuert der 32-Jährige.

Dazu bedankt er sich bei allen England-Fans, die mit nach Amerika gereist sind und das Team in den Stadien unterstützt haben, sowie auch bei allen Fans in der Heimat. "Wie immer: Ob Sieg oder Niederlage – wir lernen daraus und versuchen es erneut!", beendete Kane sein Statement.

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