ran Fußball WM2026: Rauch über New York - Wackelt der Anpfiff vom WM-Finale? Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Spanien oder Argentinien? Wer wird Weltmeister? Am Sonntagabend wird der wichtigste Titel im Fußball vergeben. ran hat die wichtigsten Fakten zusammengefasst.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 18. Juli, 09:25 Uhr: Fit fürs WM-Finale? Neuigkeiten von Lamine Yamal +++ Grünes Licht für den Jungstar: Spaniens Lamine Yamal kann im WM-Finale gegen Argentinien auflaufen. Dies erklärte Trainer Luis de la Fuente auf einer Pressekonferenz am Freitagabend in Manhattan. "Ihm geht es gut. Alle haben gut trainiert", sagte de la Fuente. Auch Außenverteidiger Pedro Porro ist einsatzbereit. Yamal hatte wie Porro am Donnerstag nach dem Halbfinalsieg gegen Frankreich (2:0) vorsichtshalber nur ein individuelles Training absolviert. Nun wischte de la Fuente auch die letzten Zweifel für einen Einsatz am Sonntag vom Tisch. Yamal laborierte an den Folgen des Tritts gegen den linken Oberschenkel, den er im Halbfinale bei der Aktion erlitt, die zum Foulelfmeter und damit zur frühen Führung durch Mikel Oyarzabal führte. "Das war sehr schmerzhaft für ihn, aber jetzt geht es ihm gut, er ist in bester Verfassung, es gibt keine Probleme", sagte de la Fuente. Der Offensivspieler trug während des Trainings einen Verband am linken Oberschenkel. Bei Porro handelte es sich um muskuläre Ermüdungserscheinungen nach den hohen Belastungen der vergangenen Partien. Der Profi von Tottenham Hotspur und Torschütze zum 2:0 war gegen Frankreich in der Schlussphase ausgewechselt worden.

+++ 17. Juli, 13:55 Uhr: Rasen im WM-Finalstadion laut FIFA bereit +++ Der viel kritisierte Rasen im WM-Stadion von East Rutherford ist nach Angaben der FIFA bereit für das Finale. "Wir sind nicht perfekt; das will ich nicht behaupten, aber ich denke, wir sind zu 95 Prozent da, wo wir sein wollten", sagte Alan Ferguson, Rasenchef des Fußball-Weltverbandes, laut "The Athletic" vor der Partie am Sonntag vor den Toren New Yorks. Im WM-Spielplan war mit Blick auf das Endspiel zwischen Argentinien und Spanien eine zweiwöchige Pause für den Rasen in East Rutherford vorgesehen, zuletzt spielten dort am 5. Juli im Achtelfinale Brasilien und Norwegen (1:2). Die Pause habe "meinen Jungs ermöglicht, etwas Arbeit am Platz zu leisten, und das ist nun erledigt", sagte Ferguson. Während der Gruppenphase hatten mehrere WM-Stars den Zustand des Untergrunds kritisiert. "Der Platz – ich weiß gar nicht, ob man ihn so nennen kann", sagte etwa Frankreichs Adrien Rabiot: "Er fühlte sich eher wie Kunstrasen an. Ziemlich hart und ziemlich uneben." Die FIFA hatte in den WM-Stadien Naturrasen verlegen lassen. In der Football-Profiliga NFL tragen sowohl die New York Giants als auch die New York Jets ihre Heimspiele im MetLife Stadium auf Kunstrasen aus. Nach dem Finale und vor dem Start der NFL-Vorbereitungsspiele wird der Naturrasen entfernt und das Stadion wieder auf Kunstrasen umgestellt.

WM-Finale schreibt schon vor dem Anpfiff Geschichte Zum ersten Mal in der Historie treffen in einem WM-Finale der amtierende Europa- und der aktuelle Weltmeister aufeinander. Das Spiel zwischen Spanien und Argentinien hat sich also bereits vor dem Anpfiff einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert.

Argentinien vor historischem Coup Gewinnt Argentinien das WM-Finale gegen Spanien, reiht sich das Team in eine illustre Runde ein. Bisher gelang es lediglich Italien (1934 und 1938) und Brasilien (1958 und 1962), den Titel zu verteidigen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Lionel Messi zieht mit Brasilien-Legende Cafu gleich Lionel Messi hat in seiner Karriere zahlreiche Rekorde aufgestellt. Am 19. Juli könnte ein weiterer dazukommen, vorausgesetzt der Argentinier verletzt sich im Vorfeld nicht. Sollte Messi nämlich auf dem Platz stehen, wäre er erst der zweite Spieler nach Cafu (1994, 1998 und 2002), der in drei WM-Finals zum Einsatz kommt (2014, 2022 und 2026). Zwar erreichten auch Pelé, Ronaldo, Lothar Matthäus und Pierre Littbarski drei WM-Finals. Sie alle kamen jedoch mindestens in einem Endspiel nicht zum Einsatz. Ewige WM-Torschützenliste: Lionel Messi und Kylian Mbappe im Fernduell!

Wer leitet das WM-Finale 2026? Die Partie zwischen Spanien und Argentinien wird Slavko Vincic leiten. Der Slowene wird von seinen Landsleuten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic als Assistenten unterstützt. Für den 46-Jährigen ist es nach den Gruppenspielen Brasilien gegen Marokko und Algerien gegen Jordanien sowie dem Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador die vierte Partie beim aktuellen Turnier.

WM-Finale 2026: Kommt Donald Trump zum Spiel? Ja. Der US-Präsident hat sein Kommen bereits angekündigt. Zudem soll Donald Trump dem siegreichen Team - zusammen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino - den WM-Pokal überreichen. Ähnliche Bilder gab es bereits 2025, als Trump bei der Klub-WM zusammen mit den Spielern des FC Chelsea feierte. WM 2026: Wie könnte FIFA-Präsident Gianni Infantino gestürzt werden? Sowohl Trump als auch Infantino müssen sich aber wohl auf ein Pfeifkonzert einstellen. New York gilt als politische Hochburg der Liberalen und Demokraten. Zudem dürften die Fans weiterhin erzürnt über das Vorgehen bei der "Causa Folarin Balogun" sein.

- Anzeige -

- Anzeige -

Spanien vs. Argentinien fand bisher nur ein einziges Mal bei einer WM statt Obwohl Spanien und Argentinien zu den absoluten Schwergewichten auf der Welt gehören, trafen beide Nationen erst einmal bei einer WM aufeinander. 1966 setzte sich Argentinien mit 2:1 in der Gruppenphase durch. Übrigens: Das letzte Duell zwischen beiden Teams fand 2018 statt. Das Freundschaftsspiel endete mit 6:1 für Spanien. Superstar Lionel Messi war damals allerdings nicht mit dabei. Zudem hätten beide Mannschaften eigentlich Ende März im sogenannten "Finalissima" in Katar spielen sollen. Das Spiel wurde jedoch aufgrund des Irankriegs abgesagt.

Bundesliga spielt im WM-Finale nur eine Nebenrolle In den Kadern von Spanien und Argentinien steht lediglich ein Bundesliga-Spieler. Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen spielt bei den Argentiniern derzeit aber keine große Rolle, kam nur im unwichtigen letzten Gruppenspiel gegen Jordanien für 90 Minuten zum Einsatz. WM 2026: FC Bayern München muss Final-Serie nach fast 50 Jahren abreißen lassen Ähnliches gilt für Alejandro Grimaldo. Der Linksverteidiger, der in der vergangenen Spielzeit ebenfalls für Bayer Leverkusen spielte und mittlerweile bei Atletico Madrid unter Vertrag steht, wartet noch auf seinen ersten WM-Einsatz für Spanien.

Wo findet das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien statt? Das WM-Finale 2026 findet im MetLife Stadium in East Rutherford/New Jersey statt. Es ist die Heimspielstätte der NFL-Teams New York Giants und New York Jets, sie fungierte bei der WM bereits bei sieben Matches als Austragungsort. Zuletzt fand dort das Achtelfinale zwischen Brasilien und Norwegen (1:2) statt. Damals waren etwas mehr als 80.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion zu Gast. Sowohl für Spanien als auch für Argentinien wird der Austragungsort übrigens zum Debüt. Beide spielten bei diesem Turnier noch nicht im MetLife Stadium.

- Anzeige -