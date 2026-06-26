ran Fußball Super Bowl größer als WM? Ex-NFL-Star mit steiler These Videoclip • 01:39 Min Link kopieren Teilen

Kap Verde und Saudi-Arabien beenden ihre Gruppenspiele in Gruppe H mit einem Duell im Houston-Stadion. Alles Wichtige zu Anpfiff, Sendern und Kadern im Überblick.

Das sportliche Großereignis des Sommers steuert in der Gruppe H auf seinen entscheidenden Showdown zu. WM 2026: Kap Verde vs. Saudi-Arabien am 27. Juni ab 02:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Stream auf Joyn Der WM-Debütant Kap Verde fordert die erfahrene Auswahl aus Saudi-Arabien heraus. Für beide Nationalmannschaften geht es am letzten Spieltag der Vorrunde um das begehrte Ticket für die K.-o.-Runde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026. Während die "Blauen Haie" von den Kapverden die Sensation perfekt machen wollen, stehen die "Green Falcons" unter massivem Erfolgsdruck. WM-Debütant Kap Verde trifft in Houston auf Saudi-Arabien, wenn in Gruppe H die letzten Entscheidungen fallen. Das Match verspricht Hochspannung, da die Platzierungen in dieser Gruppe die unmittelbaren Gegner für die nächste Runde definieren: Der Sieger der Gruppe H trifft im Sechzehntelfinale in Los Angeles auf den Zweitplatzierten der Gruppe J.

Der Gruppenzweite aus Gruppe H bekommt es in Miami mit dem Sieger der Gruppe J zu tun.

Sollte sich der Drittplatzierte der Gruppe H als eines der acht besten Teams für die nächste Runde qualifizieren, wartet ein Duell mit dem Sieger der Gruppe A, G, I oder L in Atlanta, Mexiko-Stadt, New York/New Jersey oder Seattle.

Kap Verde vs. Saudi-Arabien heute Nacht live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Freitag, 26. Juni 2026, 03:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 19:00 Uhr

Spielort : NRG Stadium, Houston, Texas (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe H

- Anzeige -

- Anzeige -

Wer überträgt Kap Verde gegen Saudi-Arabien live im TV und Stream? Das entscheidende Gruppenspiel wird live im Free-TV von der ARD sowie im Pay-TV bei MagentaTV übertragen. Zudem gibt es einen kostenlosen Livestream auf Joyn für das Spiel zwischen den Kap Verden und Saudi-Arabien.

Kommende Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Jetzt live Jetzt live • Tennis Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Halbfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Tennis Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Halbfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:30 Uhr • Motorsport Motorsport: 24 Stunden von Le Mans im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:30 Uhr • Motorsport Motorsport: 24 Stunden von Le Mans im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Norwegen - Frankreich im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Norwegen - Frankreich im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 01:45 Uhr • Fussball WM 2026 live: Kap Verde - Saudi-Arabien im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 01:45 Uhr • Fussball WM 2026 live: Kap Verde - Saudi-Arabien im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 27.06. 13:30 • Tennis Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Finale im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 27.06. 13:30 • Tennis Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Finale im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 27.06. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 27.06. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 27.06. 23:00 • Fussball WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 27.06. 23:00 • Fussball WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 01:30 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Portugal im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 01:30 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Portugal im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 03:50 • Fussball WM 2026 live: Österreich - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 03:50 • Fussball WM 2026 live: Österreich - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Südafrika gegen Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Südafrika gegen Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

WM 2026: Kap Verde vs. Saudi-Arabien heute im Liveticker Wer das Spiel nicht im TV verfolgen kann, verpasst mit dem kostenlosen Live-Ticker auf ran.de kein Highlight des WM-Duells Kap Verde gegen Saudi-Arabien.

Kap Verde gegen Saudi-Arabien: Der direkte Vergleich Wer im Vorfeld des entscheidenden WM-Gruppenspiels in der Gruppe H nach historischen Mustern, vergangenen Aufregern oder statistischen Trends zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien sucht, wird überrascht: Der direkte Vergleich (Head-to-Head) ist ein völlig unbeschriebenes Blatt. Die beiden Nationen standen sich im internationalen Fußball noch nie zuvor in einem Pflicht- oder Freundschaftsspiel gegenüber. Das Duell im Houston-Stadion ist eine waschechte Premiere auf der ganz großen Weltbühne.

- Anzeige -

- Anzeige -

Der Spielort: NRG Stadium Das NRG Stadium bietet die perfekte Bühne für dieses Endspiel. Die Arena verfügt über reichlich Fußballtradition und war bereits Austragungsort des MLS All-Star Games, zahlreicher Länderspiele der USA und Mexikos sowie von drei Partien der Copa América Centenario im Jahr 2016. Das im Jahr 2002 eröffnete Stadion ist zudem weltberühmt als Schauplatz des jährlichen Houston Rodeo. Die Arena besitzt ein hochmodernes, ausfahrbares Dach und ist in den USA besonders für ihre markante "Bull Pen"-Tribüne bekannt, auf der normalerweise die lautstärksten Fans der NFL-Mannschaft Houston Texans für Stimmung sorgen. Bei der Weltmeisterschaft 2026 werden im Houston-Stadion insgesamt sieben Spiele ausgetragen - fünf Gruppenspiele und zwei K.-o.-Partien.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

- Anzeige -