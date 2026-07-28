WM
WM 2026 - Lamine Yamal: Was Lionel Messi dem Spanien-Star nach dem Finale in New York sagte
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Popsängerin Rosalía sorgt für Ärger bei Argentinien-Fans
Videoclip • 01:17 Min
Nach dem WM-Triumph spricht Lamine Yamal kurz mit Lionel Messi. Der Spanien-Star verrät, was ihm der Argentinien-Superstar mit auf den Weg gab.
Besondere Botschaft für Lamine Yamal. Nach dem gewonnenen WM-Finale seiner spanischen Nationalmannschaft gegen Argentinien teilte er mit dem argentinischen Superstar Lionel Messi einen kurzen Moment.
Der 39-Jährige hatte frustriert auf dem Platz gesessen, ehe der Youngster des FC Barcelona auf ihn zuging und Messi sich erhob. Doch bei einer Gratulation blieb es nicht, so hatte er auch noch ermutigende Worte für Yamal parat.
"Er ist der größte Spieler der Geschichte und jemand, zu dem ich immer aufgeschaut habe. Nach dem Spiel wollte ich ihm meinen Respekt zollen. Er hat gesagt, dass ich meinen Weg weitergehen soll und dass die Zukunft meiner Generation gehört", wird Yamal von der "Marca" zitiert.
Demnach seien diese Worte für den 19-Jährigen "so viel wert wie die Goldmedaille um meinen Hals. Wenn mir jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass ich den WM-Pokal nach einem Spiel gegen Lionel Messi gewinne, hätte ich ihn für verrückt erklärt."
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Mittwoch, 29.07. 22:10 • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 29.07. 22:10 • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 30.07. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Donnerstag, 30.07. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
Messi äußert sich nach WM-Finale: "Schmerz ist riesig"
Messi, der genau wie Yamal in der Jugendakademie des FC Barcelona ausgebildet wurde, äußerte sich inzwischen bei "Instagram" zu der Finalpleite.
"Der Schmerz ist riesig. Es wird Zeit brauchen, bis diese Wunde verheilt", formulierte er zu einem Foto, das ihn mit Tränen in den Augen und der Silbermedaille um den Hals zeigt.
Nach seinem zweiten verlorenen WM-Finale - Messi unterlag bereits 2014 gegen Deutschland - wolle er "all das Gute in Erinnerung" behalten.
"Die Spiele, die wir dank unseres vollen Einsatzes noch gedreht haben und die für immer in Erinnerung bleiben werden, sowie die Unterstützung eines ganzen Landes, die uns zusammen mit der Arbeit und dem Einsatz dieser Mannschaft dazu gebracht hat, wieder zu den Besten der Welt zu gehören."
Ob Messi in der "Albiceleste" weitermacht, ist aktuell noch unklar.
Auch interessant: Zweimal Bayern - aber ohne Kane: Die ran-Elf der WM Und: Spanien schneidet Donald Trump aus Siegerfoto heraus Sowie: WM 2026: Donald Trumps Fehltritte - Balogun, Tuchel, Siegerfoto
Dir gefallen ran-News?
Mehr WM-News
WM
Brief geleakt: Infantino lobt Argentinien für WM-Auftritte
WM
WM 2026 - 1350 Fußballfelder: 675.000 Hotdogs in den Stadien verkauft
WM
WM 2026: Wie könnte FIFA-Präsident Gianni Infantino gestürzt werden?
WM
Infantino kontert Kritiker und verteidigt Balogun-Skandal
WM
WM vorbei - und jetzt? So geht es mit Fußball weiter
WM
Nach Finalpleite: Erster Argentinien-Star tritt zurück