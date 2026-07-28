DFB-Team - Rudi Völler schießt gegen Argentiniens Spielweise: "Nicht viel mit Fußball zu tun"

ran Fußball DFB - Völler über Klopps "Noch"-Spruch Videoclip • 02:30 Min Link kopieren Teilen

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat beim Internationalen Trainerkongress in Mainz deutliche Worte gegen die Spielweise von Vizeweltmeister Argentinien gefunden.

Rudi Völler wird deutlich: Der DFB-Sportdirektor ist beim Internationalen Trainerkongress in der Mainzer Rheingoldhalle mit der Spielweise von Vizeweltmeister Argentinien scharf ins Gericht gegangen. Vor rund 1400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sagte Völler: "Ich möchte keine Mannschaft haben, die so spielt wie Argentinien." Kommentar: Trumpfkarte Klopp muss stechen Das habe mit Fußball nicht viel zu tun gehabt, ergänzte der Weltmeister von 1990.

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