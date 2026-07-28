Fußball
DFB-Team - Rudi Völler schießt gegen Argentiniens Spielweise: "Nicht viel mit Fußball zu tun"
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
DFB - Völler über Klopps "Noch"-Spruch
Videoclip • 02:30 Min
DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat beim Internationalen Trainerkongress in Mainz deutliche Worte gegen die Spielweise von Vizeweltmeister Argentinien gefunden.
Rudi Völler wird deutlich: Der DFB-Sportdirektor ist beim Internationalen Trainerkongress in der Mainzer Rheingoldhalle mit der Spielweise von Vizeweltmeister Argentinien scharf ins Gericht gegangen.
Vor rund 1400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sagte Völler: "Ich möchte keine Mannschaft haben, die so spielt wie Argentinien."
Das habe mit Fußball nicht viel zu tun gehabt, ergänzte der Weltmeister von 1990.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Mittwoch, 29.07. 22:10 • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 29.07. 22:10 • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 30.07. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Donnerstag, 30.07. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
DFB-Team: Völler mit Lob für Spanien
Stattdessen fand der 66-Jährige lobende Worte für andere Nationen: Spanien habe sich das Lob für sein kollektives Verteidigen verdient, teilweise gelte das auch für England.
Eigentlich sollte Jürgen Klopp den Kongress eröffnen. Nach seinem Amtsantritt als neuer Bundestrainer am vergangenen Freitag zog er sich jedoch zurück und wandte sich stattdessen per Videobotschaft an die Teilnehmer.
Er habe nicht direkt zu Beginn wieder Schlagzeilen liefern wollen, begründete Klopp seinen Rückzieher. Für ihn sprang kurzfristig Völler ein.
Der DFB-Sportdirektor nutzte den Auftritt für einen breiten Rundumblick auf den deutschen Fußball, äußerte sich unter anderem auch zu den Unterschieden zwischen Klopp und dessen Vorgänger Julian Nagelsmann sowie zum Stand der Nachwuchsausbildung beim DFB.
Auch interessant: DFB-Team: Wichtige Entscheidung um Kimmich ist wohl gefallen
Dir gefallen ran-News?
Mehr Fußball-News
WM
Das sagte Messi Yamal direkt nach dem Finale
Fußball
Bericht: Merz holt Ex-DFB-Star ins Kanzleramt
Transfers und Gerüchte
Streit der Transfer-Gurus: "Lächerlich und respektlos!"
Bundesliga
Bankplatz für Jamal Musiala? "Es gibt jetzt keine Ausreden mehr"
WM
Brief geleakt: Infantino lobt Argentinien für WM-Auftritte
WM
Jürgen Klopp über Nagelsmann: "Heute ist auch für Julian ein guter Tag" - das meint der Bundestrainer damit