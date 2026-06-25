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WM 2026: Les Bleus wollen Deschamps nach Tod der Mutter "stolz" machen
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 01:05 Min
Die französische Nationalmannschaft will Nationaltrainer Didier Deschamps nach dem Tod seiner Mutter "stolz" machen.
Frankreichs Fußballer wollen auch für ihren trauernden Nationaltrainer Didier Deschamps den WM-Gruppensieg perfekt machen.
"Es ist eine schwierige Zeit für uns", sagte Nationalspieler Aurélien Tchouaméni vor dem Topspiel gegen Norwegen am Freitag (ab 21:00 Uhr im Joyn-Stream und Liveticker): "Wir haben hier eine Mission. Und unsere Mission ist es, Frankreich so stolz wie möglich zu machen – und auch ihn."
Deschamps wird die Partie in Foxborough verpassen, weil er zur Beerdigung seiner Mutter in die Heimat gereist ist, am Dienstag hatte ihn die traurige Nachricht in den USA erreicht. Vertreten wird der 57-Jährige beim direkten Duell um Platz eins in Gruppe I von seinem Assistenten Guy Stéphan. "Ich denke an Didier und seine Familie, er leidet natürlich sehr. Wir kommunizieren sehr viel", sagte der Interimstrainer.
Frankreich reicht für den Gruppensieg aufgrund der besseren Tordifferenz ein Remis. Der Erste der Gruppe trifft in East Rutherford zunächst auf einen Gruppendritten, im Achtelfinale wäre ein Duell mit Deutschland möglich. Der Zweite bekommt es mit dem Zweiten der Gruppe E in Dallas zu tun. Es sei "das Hauptziel, das Spiel zu gewinnen, und wenn wir die Dinge richtig machen, werden wir für den Rest des Turniers in einer sehr guten Ausgangsposition sein", erklärte Stéphan.
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Frankreich vor Kracher Norwegen-Star Haaland gewarnt
Gewarnt sind "Les Bleus" vor Norwegens Superstürmer Erling Haaland. "Er kann jederzeit ein Tor erzielen, er ist ein Weltklassespieler, er ist im Strafraum sehr abgeklärt, und wenn wir uns nur für einen Moment nicht konzentrieren, kann uns das teuer zu stehen kommen", sagte Tchouaméni.
Doch die Franzosen halten mit ihrem Torjäger Kylian Mbappé dagegen. "Er ist ein Leader, ein herausragender Spieler", schwärmte Stéphan: "Er schießt so viele Tore. Und er will bei dieser WM sehr weit kommen."
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