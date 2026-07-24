Vozinha zwang Argentinien und Lionel Messi mit seinen Paraden bis in die Verlängerung, ehe die Südamerikaner das Sechzehntelfinale für sich entscheiden konnten. Später besorgte der Superstar dem 40-Jährigen offenbar ein außergewöhnliches Geschenk.

Die Geschichte rund um Vozinha ist eine der schönsten dieser Weltmeisterschaft.

Der Torwart der Kapverden hielt am ersten Spieltag die Null gegen den späteren Weltmeister Spanien und erreichte in den kommenden Wochen eine unfassbare Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Auf Instagram hat der 40-Jährige mittlerweile 29,5 Millionen Follower.

Im weiteren Turnierverlauf führte er seine Nation bei der ersten WM-Teilnahme in die K.o.-Runde und machte es dem späteren Finalisten Argentinien über 120 Minuten extrem schwer.

Zu eben jenen Argentiniern gehörte auch Lionel Messi, der dem Torwart im Anschluss wohl ein besonderes Geschenk gemacht hat.