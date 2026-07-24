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WM 2026: Lionel Messi mit besonderem Geschenk an Vozinha

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

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Videoclip • 01:32 Min

Vozinha zwang Argentinien und Lionel Messi mit seinen Paraden bis in die Verlängerung, ehe die Südamerikaner das Sechzehntelfinale für sich entscheiden konnten. Später besorgte der Superstar dem 40-Jährigen offenbar ein außergewöhnliches Geschenk.

Die Geschichte rund um Vozinha ist eine der schönsten dieser Weltmeisterschaft.

Der Torwart der Kapverden hielt am ersten Spieltag die Null gegen den späteren Weltmeister Spanien und erreichte in den kommenden Wochen eine unfassbare Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Auf Instagram hat der 40-Jährige mittlerweile 29,5 Millionen Follower.

Im weiteren Turnierverlauf führte er seine Nation bei der ersten WM-Teilnahme in die K.o.-Runde und machte es dem späteren Finalisten Argentinien über 120 Minuten extrem schwer.

Zu eben jenen Argentiniern gehörte auch Lionel Messi, der dem Torwart im Anschluss wohl ein besonderes Geschenk gemacht hat.

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Messi besorgt Familie von Vozinha Tickets fürs WM-Finale

Laut der argentinischen Journalistin Yanina Latorre soll der Argentinier der Familie von Vozinha Tickets für das WM-Finale besorgt haben. Gegenüber der uruguayischen Zeitung "El Observador" sagte sie: "Mir wurde erzählt, dass er vielen Menschen geholfen hat, zu den Spielen zu kommen."

Demnach soll der Superstar während des Turniers einige Eintrittskarten für Menschen gekauft habe, die sich den Besuch der Spiele nicht leisten konnten: "Er hat sie eingeladen und dafür bezahlt. Viele Menschen haben ihn um Tickets gebeten, und er hat eine große Anzahl gekauft."

Darunter soll auch die Familie des 40-jährigen Torwarts gewesen sein: "Er hat Menschen ins Stadion mitgenommen, die sonst nicht hingehen konnten, wie zum Beispiel die Familie des kapverdischen Torhüters. Er hat versucht, gerecht zu sein. Das hat mich mit Liebe erfüllt. Gute Taten müssen erzählt werden", erklärte Latorre.

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