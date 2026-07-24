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WM 2026: Spanien schneidet Donald Trump aus Foto bei der Siegerehrung heraus
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:04 Min
Donald Trump versucht sich bei der WM-Pokalübergabe aufs Siegerfoto der Spanier zu mischen. Das schafft der US-Präsident auch - zu sehen ist er trotzdem nirgends.
Bereits bei der Klub-WM im vergangenen Sommer ließ es sich US-Präsident Donald Trump nicht nehmen, sich auf das Siegerfoto des FC Chelsea zu mischen.
Die Spieler waren seinerzeit sichtlich irritiert von der Aufmerksamkeit, die Trump haben wollte.
Beim Triumph Spaniens im WM-Finale von New York versuchte der Präsident das Gleiche und verweilte länger als nötig auf der Bühne, als Spanien den Pokal in die Luft streckte.
Zu sehen ist er im Anschluss jedoch auf keinen Fotos - weder bei der FIFA noch beim spanischen Verband oder seinen Spielern.
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WM 2026: Donald Trump aus Siegerfoto weggeschnitten
Wurde der 80-Jährige also per Bildbearbeitung aus den Siegerfotos entfernt?
Nein und ja.
Trump wurde nicht wegretuschiert, sondern lediglich ausgeschnitten. In einem Moment, als FIFA-Präsident Gianni Infantino Trump von der Bühne zerrte, drückten die Fotografen ab. Viele Bilder sind daher auch nicht zentral geschnitten.
Sieht so aus, als hätten die Spanier die Klub-WM im vergangenen Jahr aufmerksam verfolgt - und ihre Lehren gezogen ...
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Spanien-Stars machen sich über Trump lustig
Trotzdem war Trump auch bei den Feierlichkeiten der Spanier Thema. Einige Spieler ahmten den sogenannten Trump-Dance nach.
Zudem trug Siegtorschütze Ferran Torres bei der Party in Madrid auf dem spanischen Bus eine Kappe, die in Anlehnung an den Wahlspruch des US-Präsidenten mit den Worten "Make Spain Great Again" versehen war.
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