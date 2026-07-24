WM 2026: Norwegen will wegen Causa Balogun offiziell Beschwerde einreichen

Der Verband um Präsidentin Lise Klaveness beklagt bei der FIFA eine "gefährliche Abwärtsspirale".

Norwegens Fußball-Chefin Lise Klaveness hat eine formelle Beschwerde des Norwegischen Fußballverbands (NFF) gegen die FIFA im "Fall Balogun" angekündigt.

Es sei "sehr wichtig, dass wir offen darüber kommunizieren", erklärte die Verbandspräsidentin in einem am Donnerstag veröffentlichen Interview mit der britischen Zeitung The Times: "Wir alle wissen, dass dieses Urteil von außen beeinflusst wurde und nicht auf einem ordnungsgemäßen Verfahren beruhte."

Die Beschwerde gegen die Aufhebung der WM-Sperre von US-Nationalstürmer Folarin Balogun nach einer möglichen Einmischung von US-Präsident Donald Trump will Klaveness bei der Ethikkommission der FIFA einreichen, zuvor werde sie noch die Unterstützung ihres Vorstandes einholen.

Mit dessen Zustimmung wäre der norwegische Verband der erste, der zu diesem Thema offiziell Stellung bezieht. Mehrere Nationalverbände wie der DFB und die UEFA reagierten lediglich mit deutlicher Kritik an den Geschehnissen.