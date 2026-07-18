Fußball
WM 2026: Lionel Messi und Kylian Mbappé - kann der Uralt-Rekord von Just Fontaine geknackt werden?
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM 2026 - "Lächerlich": Fans wittern Messi-Bonus der FIFA
Videoclip • 02:07 Min
Bei der WM 2026 wurden bereits einige Rekorde gebrochen. Muss in diesem Jahr tatsächlich auch der Uralt-Rekord von Just Fontaine dran glauben?
Bei der Weltmeisterschaft 1958 erzielte Just Fontaine in sechs Spielen 13 Tore. Nie gelangen einem Spieler bei einer WM mehr Tore.
Ewige WM-Torschützenliste: Lionel Messi baut Vorsprung auf Kylian Mbappe aus - Kane hat Klose im Blick
Doch in diesem Jahr kommen dem Franzosen zum ersten Mal seit langer Zeit gleich mehrere Spieler gefährlich nah.
Nach dem Halbfinale dürfte klar sein, dass auch Lionel Messi und Kylian Mbappé die Marke nicht mehr erreichen können. Beide müssten im Finale oder Spiel um Platz drei satte fünfmal treffen.
Die nächsten Livestreams
Die meisten Tore bei einer WM-Endrunde
Stand: 08. Juli 2026, 14:00 Uhr
1. Platz: Just Fontaine (Frankreich) - 13 Tore bei der WM 1958
2. Platz: Sandor Kocsis (Ungarn) - elf Tore bei der WM 1954
3. Platz: Gerd Müller (Deutschland) - zehn Tore bei der WM 1970
4. Platz: Ademir (Brasilien) - neun Tore bei der WM 1950
4. Platz: Eusebio (Portugal) - neun Tore bei der WM 1966
6. Platz: Kylian Mbappe (Frankreich) - acht Tore bei der WM 2022
6. Platz: Kylian Mbappe (Frankreich) - acht Tore bei der WM 2026
6. Platz: Lionel Messi (Argentinien) - acht Tore bei der WM 2026
6. Platz: Ronaldo (Brasilien) - acht Tore bei der WM 2002
6. Platz: Guillermo Stabile (Argentinien) - acht Tore bei der WM 1930
10. Platz: Erling Haaland (Norwegen) - sieben Tore bei der WM 2026
10. Platz: Jairzinho (Brasilien) - sieben Tore bei der WM 1970
10. Platz: Grzegorz Lato (Polen) - sieben Tore bei der WM 1974
10. Platz: Leonidas (Brasilien) - sieben Tore bei der WM 1938
10. Platz: Lionel Messi (Argentinien) - sieben Tore bei der WM 2022
Disclaimer: In fett und kursiv sind die Spieler der aktuellen WM markiert
Auch interessant: WM 2026: Mbappe spürt "enorm viel Enttäuschung" - Deschamps will über Schiedsrichter sprechen
Mehr WM-News
WM
Ärger mit Messi? Bellingham erklärt die Hintergründe
WM
Balogun-Skandal: Trump dankt "großartigem" Infantino
WM
Sogar Trump kritisiert Tuchels Taktik
WM
WM-Finale: Halbzeitshow mit Shakira und Justin Bieber - Die FIFA bricht mit ihren eigenen Regeln
WM
WM 2026: Spiel um Platz 3 - Frankreich vs. England heute live im TV, Stream und Ticker
WM
Vor dem Finale: Das sagt Messi zum verrückten Bade-Foto mit Yamal