Bei der WM 2026 wurden bereits einige Rekorde gebrochen. Muss in diesem Jahr tatsächlich auch der Uralt-Rekord von Just Fontaine dran glauben?

Bei der Weltmeisterschaft 1958 erzielte Just Fontaine in sechs Spielen 13 Tore. Nie gelangen einem Spieler bei einer WM mehr Tore.

Doch in diesem Jahr kommen dem Franzosen zum ersten Mal seit langer Zeit gleich mehrere Spieler gefährlich nah.

Nach dem Halbfinale dürfte klar sein, dass auch Lionel Messi und Kylian Mbappé die Marke nicht mehr erreichen können. Beide müssten im Finale oder Spiel um Platz drei satte fünfmal treffen.