Bei der XXL-WM 2026 wurden bereits einige Rekorde gebrochen. Musste in diesem Jahr tatsächlich auch der Uralt-Rekord von Just Fontaine dran glauben?

Bei der Weltmeisterschaft 1958 erzielte Just Fontaine in sechs Spielen 13 Tore. Nie gelangen einem Spieler bei einer WM mehr Tore.

Auch in diesem Jahr konnte kein Spieler den Franzosen übertrumpfen, auch wenn zum ersten Mal seit langer Zeit gleich mehrere Spieler gefährlich stark in das Turnier gestartet sind.

Nach dem Halbfinale war abzusehen, dass auch Lionel Messi und Kylian Mbappé die Marke nicht mehr erreichen können. Beide hätten im Finale oder Spiel um Platz drei satte fünfmal treffen müssen.

Messi war kein Faktor im Finale und Mbappe konnte mit seinem Doppelpack in der zweiten Halbzeit weder die Niederlage gegen England verhindern noch den Rekord seines Landsmanns brechen.