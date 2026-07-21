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WM 2026: Lionel Messi und Kylian Mbappe lange auf Kurs - wurde der Uralt-Rekord von Just Fontaine gebrochen?
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026-Highlights: Spanien krönt sich zum Weltmeister
Videoclip • 02:12 Min
Bei der XXL-WM 2026 wurden bereits einige Rekorde gebrochen. Musste in diesem Jahr tatsächlich auch der Uralt-Rekord von Just Fontaine dran glauben?
Bei der Weltmeisterschaft 1958 erzielte Just Fontaine in sechs Spielen 13 Tore. Nie gelangen einem Spieler bei einer WM mehr Tore.
Ewige WM-Torschützenliste: Lionel Messi baut Vorsprung auf Kylian Mbappe aus - Kane hat Klose im Blick
Auch in diesem Jahr konnte kein Spieler den Franzosen übertrumpfen, auch wenn zum ersten Mal seit langer Zeit gleich mehrere Spieler gefährlich stark in das Turnier gestartet sind.
Nach dem Halbfinale war abzusehen, dass auch Lionel Messi und Kylian Mbappé die Marke nicht mehr erreichen können. Beide hätten im Finale oder Spiel um Platz drei satte fünfmal treffen müssen.
Messi war kein Faktor im Finale und Mbappe konnte mit seinem Doppelpack in der zweiten Halbzeit weder die Niederlage gegen England verhindern noch den Rekord seines Landsmanns brechen.
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Die meisten Tore bei einer WM-Endrunde
Stand: 20. Juli 2026, 00:09 Uhr
1. Platz: Just Fontaine (Frankreich) - 13 Tore bei der WM 1958
2. Platz: Sandor Kocsis (Ungarn) - elf Tore bei der WM 1954
3. Platz: Gerd Müller (Deutschland) - zehn Tore bei der WM 1970
3. Platz: Kylian Mbappe (Frankreich) - zehn Tore bei der WM 2026
4. Platz: Ademir (Brasilien) - neun Tore bei der WM 1950
4. Platz: Eusebio (Portugal) - neun Tore bei der WM 1966
6. Platz: Kylian Mbappe (Frankreich) - acht Tore bei der WM 2022
6. Platz: Lionel Messi (Argentinien) - acht Tore bei der WM 2026
6. Platz: Ronaldo (Brasilien) - acht Tore bei der WM 2002
6. Platz: Guillermo Stabile (Argentinien) - acht Tore bei der WM 1930
10. Platz: Erling Haaland (Norwegen) - sieben Tore bei der WM 2026
10. Platz: Jairzinho (Brasilien) - sieben Tore bei der WM 1970
10. Platz: Grzegorz Lato (Polen) - sieben Tore bei der WM 1974
10. Platz: Leonidas (Brasilien) - sieben Tore bei der WM 1938
10. Platz: Lionel Messi (Argentinien) - sieben Tore bei der WM 2022
Disclaimer: In fett und kursiv sind die Spieler der aktuellen WM markiert.
Auch interessant: WM-Finale als unwürdiger Tiefpunkt: So macht man nicht nur den Rasen, sondern auch den Fußball kaputt - Kommentar
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