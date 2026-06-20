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WM 2026 - Manuel Neuer stellt bei DFB-Team vs. Elfenbeinküste historischen WM-Rekord auf
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 03:18 Min
Manuel Neuer stellt mit seinem Einsatz gegen die Elfenbeinküste einen neuen ewigen WM-Rekord auf. Im Laufe des aktuellen Turniers könnte Neuer auch eine weitere DFB-Bestmarke knacken.
Der Einsatz gegen die Elfenbeinküste ist Manuel Neuers 21. Spiel bei einer Weltmeisterschafts-Endrunde. Damit ist der 40-Jährige der neue alleinige Rekord-Torwart.
Vor Neuer hielt der ehemalige französische Nationaltorwart Hugo Lloris mit 20 WM-Einsätzen die Bestmarke.
"Er gibt uns viel Ruhe, hat große Erfahrung - gerade die Jungen zehren davon", lobte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Rekordmann vor dem Spiel bei "MagentaTV".
Auf Platz drei der Torhüter-Liste folgen Sepp Maier, der Weltmeister von 1974, und der Brasilianer Claudio Taffarel, der den Titel 1994 gewann. Beide bestritten "nur" 18 Partien. Neuer ist der einzige Torwart im Top-Quartett, der auf Einsätze bei fünf Weltmeisterschaften kommt.
Weiterer ewiger Rekord bei der WM noch möglich
Der älteste deutsche Nationalspieler und der älteste jemals bei einer WM eingesetzte DFB-Akteur ist Neuer schon.
Auch stand niemand häufiger im deutschen Tor als er - jetzt 126-mal. Kein deutscher Nationalspieler bestritt mehr Begegnungen bei großen Turnieren (41 - 21 WM-, 20 EM-Spiele). Auch seine Einsätze bei Europameisterschafts-Endrunden sind ewiger Torhüterrekord.
Um zum deutschen WM-Rekordspieler aufzusteigen, müsste Neuer mit der DFB-Elf ins Viertelfinale einziehen. Nur Miroslav Klose (24 Einsätze) und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (25) liegen noch vor ihm.
Ein Rekord bleibt für Neuer aber wohl unerreichbar: Der älteste Weltmeister ist Dino Zoff, der Italiener war beim Finalsieg 1982 gegen die DFB-Elf 40 Jahre und 133 Tage alt - Neuer wird am 19. Juli 19 Tage jünger sein.
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