Manuel Neuer stellt mit seinem Einsatz gegen die Elfenbeinküste einen neuen ewigen WM-Rekord auf. Im Laufe des aktuellen Turniers könnte Neuer auch eine weitere DFB-Bestmarke knacken.

Der Einsatz gegen die Elfenbeinküste ist Manuel Neuers 21. Spiel bei einer Weltmeisterschafts-Endrunde. Damit ist der 40-Jährige der neue alleinige Rekord-Torwart.

Vor Neuer hielt der ehemalige französische Nationaltorwart Hugo Lloris mit 20 WM-Einsätzen die Bestmarke.

"Er gibt uns viel Ruhe, hat große Erfahrung - gerade die Jungen zehren davon", lobte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Rekordmann vor dem Spiel bei "MagentaTV".

Auf Platz drei der Torhüter-Liste folgen Sepp Maier, der Weltmeister von 1974, und der Brasilianer Claudio Taffarel, der den Titel 1994 gewann. Beide bestritten "nur" 18 Partien. Neuer ist der einzige Torwart im Top-Quartett, der auf Einsätze bei fünf Weltmeisterschaften kommt.