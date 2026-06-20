ran Fußball DFB-Team: Nene Brown - fühlt er sich schon den Bayern zugehörig? Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Julian Nagelsmann wollte ihn kurz vor der WM für seine Startelf, der FC Bayern München will ihn für seinen Kader: Nathaniel Brown erlebt in diesem Sommer seinen großen Durchbruch – weil er der nahezu perfekte Außenverteidiger ist.

Nathaniel Brown: Deutschland hat wieder einen Außenverteidiger mit viel Potenzial Brown ist einer dieser modernen Außenverteidiger, die so gar keine Bauchschmerzen damit haben, sich im engen Mittelfeldzentrum zu bewegen und dort enge Spielsituationen aufzulösen. "Der Junge ist im besten Alter und bringt alles mit: Er hat Geschwindigkeit, er hat Ausdauer, er hat Technik", sagt auch ran-Experte Markus Babbel: "Und vor allem ist er so gut wie nie verletzt, also auch belastbar." Der Noch-Frankfurter sei ihm "schon in Nürnberg aufgefallen und dann habe ich ihn zum ersten Mal live bei der U21 gegen die Ukraine gesehen. Da habe ich danach zu Toni di Salvo gesagt: 'Da hast du aber eine schöne Rakete.' Wenn du dem noch das Verteidigen beibringst, dann wird der richtig, richtig gut." Brown ist schnell, robust, wendig und vor allem kann er Spielsituationen zuverlässig lesen und darauf reagieren. Genau deshalb ist er auch kein Außenverteidiger, der wie beispielsweise David Raum linear an der Außenlinie rauf und runter läuft. Seine Rolle interpretiert er moderner. Im Spielaufbau entscheidet er je nach Formation des Gegners selbst, ob es sinnvoll ist, in den Halbraum einzurücken und so das Kombinationsspiel im Zentrum zu verstärken oder ob er Breite geben soll. Viele Trainer geben ihm diese Freiheit, weil er smart genug ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für Nagelsmann ist das beim DFB-Team unglaublich wertvoll, weil Brown dem Spiel seiner Mannschaft eine weitere Ebene der Komplexität verleiht. Sein Einfluss auf Florian Wirtz, Jamal Musiala und auch Kai Havertz war im Auftaktspiel gegen Curacao enorm.

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Warum Brown so wichtig für das DFB-Team ist Denn spätestens in der gegnerischen Hälfte macht Brown unermüdlich wichtige diagonale Laufwege in die letzte Linie. Damit verleiht er dem Spiel Tiefe – wie bei seinem Treffer, als er sich selbst in eine gute Abschlussposition brachte. Primär sorgt er mit den Laufwegen aber dafür, dass die gegnerische Abwehr es schwerer hat, die deutschen Angreifer zu doppeln. Das erste Tor des DFB-Teams war ein herausragendes Beispiel für seine Qualitäten. Jeder seiner Tiefenläufe band mindestens einen Gegenspieler. Auch in weiteren Szenen konnte Florian Wirtz deshalb ins Eins-gegen-eins gehen, statt gedoppelt zu werden. Browns Aktivitätslevel ist unglaublich hoch. Und auch das Verteidigen hat er mittlerweile drauf. Defensiv zeigte er in einer insgesamt schwachen Frankfurter Defensive unter anderem sehr starke Leistungen gegen Lamine Yamal oder Neapel in der Champions League.

FC Bayern als "logische Konsequenz" Die Entscheidung von Nagelsmann, ihn kurz vor der WM doch noch zum Stammspieler zu machen, kam für viele überraschend. Schaut man sich allerdings den Mehrwert an, den er allein durch seine Laufwege und seine Interpretation der Rolle bringt, dürfte es keine Zweifel daran geben, dass es zwar eine harte Entscheidung war, aber eine richtige. Und es dürfte auch keinen Zweifel daran geben, warum der FC Bayern Interesse hat. Der Wechsel sei jetzt "die logische Konsequenz als nächster Schritt, um sich weiterzuentwickeln", findet auch Babbel. Der Deal soll fast durch sein, es wird über eine Ablösesumme von um die 50 Millionen Euro spekuliert. Lediglich der Anteil der Bonuszahlungen ist noch ein Verhandlungspunkt. Eine Einigung ist aber in Sichtweite. Der FC Bayern bekommt damit einen hochtalentierten Außenverteidiger, der eine Problemposition im DFB-Team innerhalb kürzester Zeit zu einer großen Stärke wandeln konnte. Einer, der entwicklungsfähig ist und gut in das progressive, mutige und vertikale System von Kompany passt.

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