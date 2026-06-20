ran Fußball WM 2026: Undav-Party und Schiri-Frust! Die Fan-Reaktionen im Netz Videoclip • 03:07 Min Link kopieren Teilen

Deutschland hat durch den Doppelpack von Joker Deniz Undav einen Last-Minute-Sieg bei der WM 2026 gegen die Elfenbeinküste eingefahren. ran zeigt die Noten zum DFB-Team.

Aus Toronto berichtet Tobias Hlusiak Was für ein Finish in Toronto! Die deutsche Nationalmannschaft hat das zweite WM-Vorrundenspiel mit 2:1 (0:1) gegen die Elfenbeinküste gewonnen und damit vorzeitig die K.-o.-Phase des Turniers erreicht. WM 2026 - Felix Magath exklusiv: "Trinkpausen? Habe ich abgeschafft" Die Wende nach dem zwischenzeitlichen Rückstand brachten die Joker um Matchwinner Deniz Undav, der mit seinem zweiten Tor gegen die Ivorer in der Nachspielzeit zum Sieg traf. ran zeigt die Noten der DFB-Stars gegen die Ivorer.

Manuel Neuer Wie schon gegen Curacao ist auch im zweiten Gruppenspiel der erste Schuss aufs deutsche Tor gleich drin. Unglücklich für den Bayern-Star, weil er daran schuldlos ist. Ansonsten weitestgehend beschäftigungslos, weil die Ivorer kein Zielwasser getrunken haben. ran-Note: 3

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Joshua Kimmich Auch der Kapitän selbst warnte vor dem Spiel vor den ivorischen Flügelflitzern. Trotzdem hat er riesige Probleme. Besonders in der ersten Halbzeit macht Yan Diomande mit dem Bayern-Star, was er will. So fällt auch das Gegentor. Zwar steht Kimmich nach der Pause stabiler, doch im Hinblick auf noch größere Prüfungen darf man Sorgen haben. ran-Note: 4

Jonathan Tah Hält nach Schlotterbecks Auswechslung die Stellung und organisiert sich mit dem eingewechselten Rüdiger neu. Je länger das Spiel dauert, desto stärker wird der Bayer. Am Ende läuft er die schnellen Spitzen der Ivorer reihenweise ab. Das kann aber nicht über einige Ungereimtheiten in der Abstimmung in Halbzeit eins hinwegtäuschen. ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck Bekommt schon in der Anfangsphase im Zweikampf mit Diallo einen mit und schleppt sich in der Folge mit Schmerzen im Knie bis zum Halbzeitpfiff. Durch die Verletzung etwas gehemmt in seinen Aktionen. Beim Gegentor inaktiv und deshalb nicht unbeteiligt. ran-Note: 4

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Nathaniel Brown Blockt erst in höchster Not beim ersten Torschuss der Afrikaner (12.), genau wie beim Gegentor, das er final aber nicht verhindern kann. Hat im Zusammenspiel mit Wirtz einige vielversprechende Ansätze, macht aus dem sich ihm eröffnenden Platz aber insgesamt zu wenig. Defensiv mit einigen Wacklern, wenn der Gegner mit Schwung kommt. Riesenchance kurz vor Schluss (89.). ran-Note: 4

Felix Nmecha Der BVB-Star steigert seinen Marktwert von Spiel zu Spiel immer mehr. Auch gegen die Elfenbeinküste der beste Mann in der DFB-Auswahl. Läuft immer wieder Bälle ab, presst und geht mit aggressiver Körpersprache voran. Schon jetzt Herzstück des deutschen Teams, nicht nur wegen seines Traumpasses, den Undav zum Siegtor in der Nachspielzeit veredelt. ran-Note: 1

Aleksandar Pavlovic Bekommt nicht so recht Zugriff auf die Partie. Immer wieder entstehen in seinem Rücken Lücken, die besonders Torschütze Kessie zu nutzen weiß. Sein Kopfballtor wird zu Recht zurückgepfiffen. Auch der Bundestrainer sieht den Bayern-Star heute mit Defiziten und nimmt ihn nach einer Stunde vom Platz. ran-Note: 4

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Leroy Sane Erhält erneut das Vertrauen des Bundestrainers. Kann dieses aber nur äußerst bedingt rechtfertigen. Das Bemühen ist dem Außen von Galatasaray nicht abzusprechen. Seinen Offensivaktionen fehlt es aber an Esprit und Genauigkeit. Defensiv – als Kimmichs Hilfssheriff - zu oft nur Geleitschutz. Nach einer Stunde übernimmt Leweling. ran-Note: 4

Jamal Musiala In einer deutschen Offensive, die ordentlich ruckelt, hat der Bayern-Star noch regelmäßig die überraschendsten Aktionen. Allein der letzte Tick fehlt. Schießt in Minute 18 haarscharf am Führungstor vorbei. Weil ihn nach Wiederanpfiff die Kraft verlässt, übernimmt Undav in Minute 60. ran-Note: 3

Florian Wirtz Kommt mit kreativen Ideen eigentlich gut ins Spiel, fällt nach 25 Minuten aber in ein kleines Loch. Kämpft sich in Halbzeit zwei zurück ins Spiel. Auch wenn kein Scorer auf dem Statistikbogen auftaucht, ist Liverpools Spielmacher daran beteiligt, dass das Spiel kippt. ran-Note: 3

Kai Havertz Hat einige gute Situationen im und am gegnerischen Strafraum, das Glück geht ihm aber ab. Rackert gegen die starken Innenverteidiger der Ivorer für zwei, für Zählbares sorgt Deutschlands Neuner heute aber nicht. ran-Note: 3

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Antonio Rüdiger Ersetzt den verletzten Schlotterbeck mit Beginn der zweiten Halbzeit und bringt etwas mehr Ruhe in die deutsche Defensive. Im Zusammenspiel mit Tah fast immer auf Ballhöhe. Nagelsmann kann sich auf den Real-Star verlassen. ran-Note: 2

Deniz Undav Der Wahnsinn geht weiter! Bekommt wieder eine halbe Stunde und dreht das Spiel im Alleingang. Erst handlungsschnell nach Amiri-Flanke mit dem Ausgleich. In der Folge immer anspielbar und stabil im Zweikampf. In der Nachspielzeit explodiert das Stadion nach seinem zweiten Tor. Mit fünf Scorern bei dieser WM eine Klasse für sich. ran-Note: 1

Jamie Leweling Ersetzt Sane (60.) und sorgt in der Folge für Stabilität auf der rechten deutschen Seite. Kraftvoll und schnell in seinen Aktionen, bei Flanken aber häufig zu ungenau. ran-Note: 3

Nadiem Amiri Darf vor den Augen seiner aus Toronto stammenden Familie im Stadion eine halbe Stunde zeigen, was er kann. Und tut das. Traumflanke vor Undavs Ausgleichstor. Auch sonst sehr präsent im Mittelfeld neben Nmecha. Dazu um ein Haar mit dem Treffer (90.). So eine echte Alternative für die kommenden Spiele. ran-Note: 2