Ex-DFB-Präsident: Jürgen Klopp sollte schon vor Jahren Bundestrainer werden

Wird Jürgen Klopp der Nachfolger von Julian Nagelsmann beim DFB-Team? Der langjährige Liverpool-Coach sollte wohl schon einmal Bundestrainer werden.

Jürgen Klopp sollte bereits 2022 Fußball-Bundestrainer werden - als Nachfolger von Joachim Löw. Diesen Plan verfolgte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) 2019, wie der damalige Verbandspräsident Reinhard Grindel nun bestätigte.

Über eine lose Vereinbarung mit Klopp wurde schon lange geraunt, Grindel verrät, wie sie aussah. "Das wusste Klopp auch, weil ihm dies Vertreter des DFB im Frühjahr 2019 in Liverpool erläutert haben", sagte Grindel dem Münchner Merkur über die Verabredung für 2022. "Wegen meines Rücktritts sind diese Überlegungen offenbar nicht weiterverfolgt worden."