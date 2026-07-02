Fußball
Ex-DFB-Präsident: Jürgen Klopp sollte schon vor Jahren Bundestrainer werden
Veröffentlicht:von ran
17:30 SAT.1 Bayern
WM-Aus mit Folgen: Nagelsmann-Gerüchte und Hass gegen Tah
Videoclip • 01:53 Min • Ab 12
Wird Jürgen Klopp der Nachfolger von Julian Nagelsmann beim DFB-Team? Der langjährige Liverpool-Coach sollte wohl schon einmal Bundestrainer werden.
Jürgen Klopp sollte bereits 2022 Fußball-Bundestrainer werden - als Nachfolger von Joachim Löw. Diesen Plan verfolgte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) 2019, wie der damalige Verbandspräsident Reinhard Grindel nun bestätigte.
Über eine lose Vereinbarung mit Klopp wurde schon lange geraunt, Grindel verrät, wie sie aussah. "Das wusste Klopp auch, weil ihm dies Vertreter des DFB im Frühjahr 2019 in Liverpool erläutert haben", sagte Grindel dem Münchner Merkur über die Verabredung für 2022. "Wegen meines Rücktritts sind diese Überlegungen offenbar nicht weiterverfolgt worden."
Grindel legte sein Amt im April 2019 nieder, angesichts großen öffentlichen Drucks unter anderem wegen einer übereilten Vertragsverlängerung mit Löw nach der missratenen WM 2018 - bis 2022. Löw hielt sich bis in den November 2021, die gleichfalls sportlich, aber auch kommunikativ desaströse WM in Katar verantwortete Hansi Flick.
Klopp ist derzeit der heißeste Nachfolge-Kandidat für Julian Nagelsmann, mit dessen baldiger Entlassung allgemein gerechnet wird. Die DFB-Spitze will Nagelsmann Medienberichten zufolge aber noch einmal anhören.
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