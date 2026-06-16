ran Fußball DFB-Team: "Es ist ein offener Konkurrenzkampf" - Brown mit Startelfchancen? Videoclip • 02:25 Min Link kopieren Teilen

Bei der Fußball-WM 2026 steht in der Vorrunde ein europäisches Duell an. Am zweiten Spieltag der Gruppe F treffen die Niederlande und Schweden aufeinander. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, zur Anstoßzeit und zum Liveticker.

Nach den Auftaktpartien wollen sowohl die "Elftal" von Bondscoach Ronald Koeman als auch die schwedische Auswahl von Trainer Graham Potter wichtige Punkte für den Einzug in die K.o.-Phase sichern. Während Oranje als souveräner Gruppensieger durch die UEFA-Qualifikation marschierte, mussten die Schweden den harten Weg über die europäischen Playoffs nehmen und schalteten dort die Ukraine und Polen aus. Historisch hat dieses Duell eine ganz besondere Note: Unvergessen bleibt die WM 1974, als der geniale Johan Cruyff mit seiner legendären "Cruyff-Drehung" den Schweden Jan Olsson stehen ließ und Fußballgeschichte schrieb. Auch 2026 verspricht das Aufeinandertreffen ein echtes Offensivspektakel zu werden, bei dem Stars wie Cody Gakpo und Memphis Depay auf die schwedische Defensive um Victor Lindelöf treffen.

Niederlande vs. Schweden live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Samstag, 20. Juni 2026, 19:00 Uhr (MESZ) / 12:00 Uhr (Ortszeit)

Spielort : Houston-Stadion, Houston (USA)

Wettbewerb: WM 2026, Gruppe F, 2. Spieltag

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Wer überträgt Niederlande – Schweden live im TV und Stream? Gute Nachrichten für alle Fußballfans in Deutschland: Das Duell zwischen den Niederlanden und Schweden wird live im Free-TV übertragen! Das ZDF zeigt die Begegnung in voller Länge im Fernsehen sowie im dazugehörigen Livestream. Da das Spiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk läuft, könnt ihr die Partie auch ganz bequem von unterwegs im kostenlosen Joyn-Livestream mitverfolgen.

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WM 2026: Niederlande gegen Schweden im Liveticker Wer am Samstagabend nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt bei uns trotzdem immer auf dem neuesten Stand: Einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zum Spiel Niederlande gegen Schweden gibt es wie gewohnt auf ran.de. Hier verpasst ihr keine Tore, Aufstellungen, Wechsel oder Highlights und seid hautnah dabei.

Der direkte Vergleich im Überblick Duelle insgesamt: 25 Begegnungen

Siege Niederlande: 11

Siege Schweden: 8

Unentschieden: 6

Torverhältnis: 47:48 aus Sicht der Niederlande Die Niederlande gehen laut aktuellen Quoten als Favorit in dieses Match. Schweden hat jedoch in den entscheidenden Playoff-Spielen bewiesen, dass sie als Kollektiv jede europäische Spitzenmannschaft ins Wanken bringen können.

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