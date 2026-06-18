17 Spieler des FC Bayern sind bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko im Einsatz. Nach dem ersten Spieltag konnten viele von ihnen überzeugen - unter anderem konnte das Offensivtrio aus Michael Olise, Harry Kane und Luis Díaz begeistern.

Der FC Bayern dürfte derzeit mit einigem Stolz die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada verfolgen. Mit nunmehr 83 Toren seiner Stars bei Weltmeisterschaften liegen die Münchner in der Bestenliste nach Klubs weiter vorne.

Zudem wurden in Michael Olise (Frankreich), Harry Kane (England) und Luis Díaz (Kolumbien) gleich drei Profis des Rekordmeisters am ersten Gruppen-Spieltag jeweils zum "Man of the Match" durch den Weltverband FIFA gekürt.

17 Spieler des deutschen Rekordmeisters sind bei der WM im Einsatz. Bisher traf Jamal Musiala beim 7:1 gegen Curacao für Deutschland. Torjäger Kane steuerte zwei Treffer zum 4:2 der Engländer gegen Kroatien bei - und Díaz gelang beim 3:1 seines Teams gegen Usbekistan ein Treffer.

Olise hatte gegen Senegal (3:1) als Vorlagengeber geglänzt. Die meisten WM-Tore für den FC Bayern steuerte bislang Gerd Müller (14) bei.