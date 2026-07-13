WM 2026 - Nizza-Anschlag: Schweigeminute vor WM-Halbfinale Frankreich vs. Spanien

Vor dem Halbfinale der Fußball-WM zwischen Frankreich und Spanien wird eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer des Terroranschlags von Nizza vom 14. Juli 2016 abgehalten. Das teilte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron am Montag bei X mit.

"Ich danke dem Präsidenten der FIFA, dass er der Bitte Frankreichs und aller Französinnen und Franzosen, die sich für dieses Anliegen eingesetzt haben, nachgekommen ist. Wir werden niemals vergessen", schrieb das Staatsoberhaupt vor der Partie am Dienstag (21:00 Uhr im Joyn-Livestream und im Liveticker) in Dallas.

Vor zehn Jahren war nach dem Ende des Feuerwerks zum französischen Nationalfeiertag ein islamistischer Attentäter mit einem Lastwagen durch eine Menschenmenge gefahren. 86 Menschen wurden getötet, darunter drei Deutsche. Der Täter wurde von der Polizei erschossen.