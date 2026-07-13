WM 2026 - Uruguay sucht Trainer: Forlán soll Bielsa-Nachfolger werden

Nach dem Vorrundenaus bei der Fußball-WM soll der frühere Topstürmer Diego Forlán die uruguayische Nationalmannschaft als Interimstrainer übernehmen.

Das bestätigte Verbandschef Ignacio Alonso beim TV-Sender Teledoce. Der Vertrag von Trainer Marcelo Bielsa war mit dem WM-Aus ausgelaufen.

Forlán habe sich "begeistert" von der Aussicht gezeigt, die Nationalmannschaft zu übernehmen. Eine Einigung könnte "in den nächsten Stunden" erzielt werden", sagte Alonso.

Der frühere Mittelstürmer, mit 36 Toren in 112 Länderspielen der drittbeste Torschütze der uruguayischen Nationalmannschaft, würde das Team zunächst bis März 2027 übernehmen. Parallel dazu soll Forlán auch Uruguays U20 auf die Südamerikameisterschaft im Januar 2027 vorbereiten. Danach könnte eine dauerhafte Anstellung in Betracht gezogen werden.

Forlán war 2010 zum besten Spieler der WM ausgezeichnet worden, mit Uruguay belegte er nach der Niederlage im Spiel um Platz drei gegen Deutschland (2:3) den vierten Platz. Als Trainer verfügt der 47-Jährige begrenzt über Erfahrung: Nach einem kurzen Engagement beim uruguayischen Erstligisten CA Penarol im Jahr 2020 trainierte er im folgenden Jahr kurzzeitig noch einen Zweitligisten.

Nach dem Ende seiner Profilaufbahn im Fußball startete Forlán vor knapp zwei Jahren zudem eine Tenniskarriere.