WM 2026 - Xabi Alonso: Spanien "hat alles", um Weltmeister zu werden

Für Xabi Alonso hat die spanische Fußball-Nationalmannschaft "eine große Chance" auf den Gewinn des WM-Titels. "Sie haben alles, um es zu schaffen", sagte der Baske am Montag auf seiner ersten Pressekonferenz als Trainer des zweimaligen Champions-League-Siegers FC Chelsea.

Der 44-Jährige lobte dabei besonders die Mentalität und Qualität des aktuellen Kaders von Nationaltrainer Luis de la Fuente.

"Die Energie, die Kontrolle und der Teamgeist" der Furia Roja erinnerten ihn an die goldenen Jahre 2008, 2010 und 2012, als Alonso mit Spanien dreimal in Folge den Titel bei Welt- und Europameisterschaften gewann. Der ehemalige Mittelfeldspieler, der selbst 114 Länderspiele für Spanien bestritt, zeigte sich begeistert von dem "fantastischen Fußball", den die Mannschaft spielt.

Im Halbfinale gegen Frankreich am Dienstagabend (21:00 Uhr im Joyn-Livestream und im Liveticker) in Dallas erwarte er ein "spektakuläres Spiel", bei dem er seine Landsmänner als "Favoriten" sehe, sagte Alonso.

Alonso war im Januar nach nur sechseinhalb Monaten als Cheftrainer von Real Madrid beurlaubt worden. Zuvor hatte er zweieinhalb Jahre lang den Bundesligisten Bayer Leverkusen trainiert und 2024 zur ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte geführt. Seit dieser Saison steht er an der Seitenlinie des Londoner Klubs FC Chelsea.