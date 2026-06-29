Weltmeisterschaft 2026
WM 2026: Norwegen vs. Elfenbeinküste - hier läuft das Sechzehntelfinale live im Free-TV, Livestream und Ticker
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
WM 2026 - Hummels überrascht Haaland-Entscheidung: "Kalt erwischt"
Videoclip • 01:17 Min
Bei der WM 2026 kommt es zum Sechzehntelfinal-Duell zwischen Norwegen und der Elfenbeinküste. ran verrät, wo das Spiel live gezeigt wird.
Die K.o.-Phase bei der WM 2026 hat begonnen und serviert uns einige packende Duelle. Reichlich Spannung verspricht auch das Duell zwischen Norwegen und der Elfenbeinküste (Dienstag, ab 19 Uhr im LIVETICKER und Joyn-Stream).
Beide Nationen haben sich als Gruppen-Zweite für das Sechzehntelfinale qualifiziert und gezeigt, dass sie bei der WM für eine positive Überraschung sorgen könnten.
Die Norweger präsentierten sich gegen den Irak (4:1) und gegen Senegal (3:2) überaus offensivfreudig und konnten das Weiterkommen frühzeitig fix machen. Überragender Mann war Erling Haaland mit vier Turniertoren. Zum Abschluss der Gruppenphase konnte eine norwegische B-Mannschaft Frankreich (1:4) allerdings nicht Paroli bieten.
Die Elfenbeinküste hat ihr Auftaktspiel gegen Ecuador mit 1:0 gewonnen und Deutschland einen packenden Fight geliefert. Zwar zogen die Ivorer hier mit 1:2 den Kürzeren, jedoch reichte ein 2:0 gegen Curacao für das sichere Weiterkommen.
Die Ivorer verfügen über eine gute Athletik und können insbesondere mit Yan Diomande und Amad Diallo über die Außenbahnen Gefahr erzeugen.
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Norwegen vs. Elfenbeinküste live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Partie: Norwegen vs. Elfenbeinküste
Anstoß: Montag, 30. Juni 2026, 19:00 Uhr (deutsche Zeit)
Spielort: AT&T Stadium, Arlington (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale
Wer überträgt Norwegen gegen Elfenbeinküste heute Nacht live im TV und Stream?
Die Partie zwischen Norwegen und Elfenbeinküste ist im Free-TV in der ARD zu sehen. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen kostenlosen Livestream zu nutzen. Dieser ist nicht nur auf "sportschau.de", sondern auch auf Joyn zu finden.
MagentaTV hat die Rechte für alle 104 WM-Spiele und wird auch das Match zwischen Norwegen und der Elfenbeinküste live und in voller Länge im TV und Stream servieren. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Auch interessant: WM 2026: Diese Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV
WM 2026: Norwegen vs. Elfenbeinküste im Liveticker
Wer das Sechzehntelfinale zwischen der Norwegen und der Elfenbeinküste nicht live verfolgen kann, bleibt bei uns auf dem Laufenden. Einen kostenlosen Liveticker zu Norwegen gegen Elfenbeinküste gibt es wie gewohnt auf ran.de - inklusive aller Tore, Highlights und spielentscheidender Szenen.
Der Austragungsort: AT&T Stadium, Arlington, USA
Das AT&T Stadium gehört mit 80.000 Zuschauerplätzen zu den größten WM-Arenen. Die am 27. Mai 2009 eröffnete Arena ist normalerweise die Spielstädte der Dallas Cowboys. Die Arena hat ein verschließbares Dach und ist berühmt für seinen riesigen, mittig über dem Spielfeld hängenden HD-Videowürfel, der zu den größten der Welt zählt.
Bei der WM 2026 werden im AT&T Stadium insgesamt neun Partien ausgetragen. Am 6. und am 14. Juli werden hier noch ein Achtel- und ein Halbfinale steigen.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
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