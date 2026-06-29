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WM 2026 - Deutschland vs. Paraguay: Das sind die voraussichtlichen Aufstellungen - Hummels erwartet Kimmich auf der Sechs
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WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich
Videoclip • 01:59 Min
Die DFB-Elf spielt im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 gegen Paraguay. ran zeigt die voraussichtlichen Aufstellungen.
Nach der 1:2-Niederlage gegen Ecuador darf sich die DFB-Elf ab jetzt keine weiteren Ausrutscher erlauben. Im Sechzehntelfinale trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Paraguay. (Montag ab 22:30 Uhr im Liveticker)
Paraguay hat in Gruppe D eine ausgeglichene Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage. Am Ende schlossen die Südamerikaner die Gruppe auf dem dritten Platz ab.
Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nationen in einem Turnier war im Achtelfinale der WM 2002. Damals gewann Deutschland mit 1:0.
Nathaniel Brown konnte im Abschlusstraining wieder teilnehmen und wird wohl in der Startelf stehen. Ansonsten vertraut Nagelsmann wohl der gleichen Mannschaft wie zuvor.
Im Rahmen der PK ließ er die Journalisten jedoch noch im Ungewissen. Es bestehe zwar die Überlegung, alles gleich zu lassen, jedoch gäbe es auch Überlegungen, taktische Veränderungen vorzunehmen.
ran zeigt die voraussichtlichen Aufstellungen.
WM 2026: Die voraussichtliche Deutschland-Aufstellung
Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown - Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz - Havertz
WM 2026: Die voraussichtliche Paraguay-Aufstellung
Paraguay: Gill - Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete, Cáceres - Cubas, Diego Gómez - Almirón, Galarza - Enciso, Sanabria.
DFB-Aufstellung: Hummels erwartet Kimmich auf der Sechs
"Je näher das Spiel rückt, desto mehr verfestigt sich der Eindruck, dass er auf der Sechs startet - und wir rechts hinten 2014er-Vibes mit einem Innenverteidiger kriegen", sagte Mats Hummels bei MagentaTV.
Hummels sieht den Münchner Aleksandar Pavlovic "als erste Option, um rauszurotieren, die Kombination aus Pavlovic und Nmecha passt nicht optimal. Ich glaube, dass Felix das individuell bessere Turnier spielt." Da Bundestrainer Julian Nagelsmann angekündigt hat, Nathaniel Brown wieder für David Raum auf die linke Abwehrseite zu stellen, hat Hummels für rechts eine andere Vermutung: "Ich glaube, wir sehen eher Waldemar Anton."
Auch interessant: Deutschland vs. Paraguay: Warum das DFB-Team im Sechzehntelfinale ganz in Weiß spielt
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