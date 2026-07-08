Die WM-Euphorie in Norwegen treibt immer seltsamere Blüten. Nun ist ein Fan einen radikalen Schritt gegangen und hat sogar seinen Namen geändert.

Nach dem historischen Achtelfinal-Triumph der "Wikinger" über Brasilien hat ein Fan seinen Namen geändert - und heißt jetzt nach den Helden des Abends, Torwart Örjan Nyland und Stürmerstar Erling Haaland.

Die ganze Sache sei eine Wette unter Freunden gewesen, berichtete Vidar Nyland Haaland Midttun in der Zeitung "Verdens Gang". "Als Norwegen den Job erledigt hatte, hatte ich keine Wahl mehr. Ein Mann, ein Wort - ich musste das einfach durchziehen."

Und so klickte er sich in der Nacht auf Montag durch die Seiten des Einwohnermeldeamtes (Skatteetaten). "Ich wusste gar nicht, dass es so einfach ist, seinen Namen zu ändern", sagte er und lachte. Er habe "nicht erwartet, dass das passieren würde. Aber Brasilien ist nicht mehr das, was es einmal war."