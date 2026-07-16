ran Fußball WM 2026: Netz lacht über Tuchel-Taktik: "BVB-Gen nach England gebracht" Videoclip • 03:56 Min Link kopieren Teilen

Mit einem Flaschen-Spickzettel war Jordan Pickford beim WM-Halbfinale bestens für ein Elfmeterschießen gerüstet. Doch für den England-Keeper sollte alles anders als erhofft kommen.

Letztlich konnte sich auch Jordan Pickford dem Sturmlauf der Argentinier beim 1:2-Halbfinal-Aus Englands nicht mehr zur Wehr setzen. Dabei war der Keeper über weite Strecken der Partie Englands bester Mann auf dem Feld - und wäre auch auf ein Elfmeterschießen bestens vorbereitet gewesen. Hier kostenlos streamen: Das WM-Finale am 19. Juli ab 21 Uhr live auf Joyn Pickford hatte seine Trinkflasche mit reichlich Notizen versehen, die ihm bei einer Entscheidung vom Punkt hätten helfen sollen. Unter anderem hatte er sich auf dem Gefäß notiert, in welche Torecke er beim jeweiligen Schützen springen sollte. Bei Lionel Messi lautete beispielsweise der Plan, einen Sprung nach links anzutäuschen, sich aber dann doch nach rechts fallen lassen. Der späte Doppelschlag der Gauchos durch Enzo Fernández und Lautaro Martinez führte dann allerdings schon nach Ablauf der regulären Spielzeit zum England-Aus - womit der Spickzettel hinfällig war.

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WM 2026: Argentinier machen sich über Pickford-Flasche lustig Ist dies nicht schon bitter genug, geriet die Flasche von Pickford dann auch noch ausgerechnet in die Hände der Argentinier. Deren Physiotherapeut Marcelo D'Andrea soll Angaben der "Bild" zufolge die Flasche zuerst aufgefunden haben. TV-Kameras fingen zudem ein, wie diese im Anschluss die Runde machte. Messi, Fernández und einige Kollegen studierten den Fund ausgiebig und lachten sichtbar amüsiert. Kommentar: Thomas Tuchel verzockt Englands Sieg im Halbfinale Der Fitnesstrainer der Argentinier, Luis Martin, machte ein Bild von der Flasche und postete dieses auf Instagram: "Schade, dass wir nicht denselben Plan hatten", kommentierte er höhnisch, ehe er seinen Post wieder löschte.

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WM 2026: Pickford spickte schon in der Vergangenheit Die Flaschen-Szene steht ein Stück weit symptomatisch für das Spiel, in dem Argentinien lange eigentlich wenig zu lachen hatte. Anthony Gordon brachte England mit der ersten Torchance in Führung (55.), ehe die Argentinier mehrmals am gut aufgelegten Pickford scheiterten. Fernández (85.) und Martinez (90.+2) sorgten für die späte, aber verdiente Wende. England nach Halbfinal-Aus in Schockstarre: "Fans wütend auf Tuchel" Es ist im Übrigen nicht das erste Mal, dass Pickford den Flaschen-Trick zum Einsatz bringen wollte. Schon in der Vergangenheit tat er dies mit wechselndem Erfolg. Der Keeper spickte beispielsweise beim EM-Finale 2021, welches England jedoch im Elfmeterschießen trotz einer Pickford-Parade gegen Italien verlor. Bei der EM 2024 hatte der Schlussmann hingegen Erfolg. So parierte er im Viertelfinale gegen die Schweiz den ersten Elfmeter von Manuel Akanji, was letztlich der Grundstein für den Sieg war. Deutschen Fans dürfte insbesondere der Spickzettel von Jens Lehmann in Erinnerung sein. Dieser parierte im WM-Viertelfinale 2006 gleich zweimal. Die Leidtragenden waren dabei ausgerechnet die Argentinier, die das Elfmeterschießen gegen das DFB-Team verloren. Auch interessant: Pressestimmen zum Halbfinale Argentinien vs. England: "Sieg für die Ewigkeit"

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