Das abschließende Gruppenspiel zwischen Österreich und Algerien könnte historisch werden: Wiederholt sich die "Schande von Gijon"?

In Gruppe J kommt es am letzten Spieltag zu einer kuriosen Ausgangslage.

Durch das 0:2 von Österreich gegen Argentinien und das 2:1 von Algerien gegen Jordanien ergibt sich im neuen Turniermodus eine besondere Konstellation.

Vor dem direkten Duell am Sonntag (ab 4 Uhr im Joyn-Stream und Liveticker) in Kansas City liegen beide Nationen mit jeweils drei Punkten auf den Plätzen zwei und drei der Gruppe hinter dem noch ohne Punktverlust an der Spitze liegenden Argentiniern, die bereits als Gruppensieger feststehen. Österreich hat mit jeweils drei geschossenen und kassierten Treffern eine ausgeglichene Tordifferenz, Algerien steht bei -2 (2:4).

Für den Ausgang der Partie würde dies bedeuten: Endet die Partie Unentschieden, wäre Österreich als Gruppenzweiter sicher weiter, Algerien dahinter als Dritter aller Voraussicht nach ebenfalls im Sechzehntelfinale.

Kommt es damit zur "Schande von Kansas City"?