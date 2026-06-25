WM 2026: Spielt Deniz Undav gegen Ecuador? Nagelsmann legt sich fest

Vor dem abschließenden Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Ecuador verrät Julian Nagelsmann Details zur Aufstellung. Er kündigt zwei Wechsel an.

Julian Nagelsmann verzichtet im abschließenden WM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf eine große Rotation.

"Wir werden die Wechsel vornehmen, die wir vornehmen müssen", sagte der Bundestrainer vor der Partie am Donnerstag (Do., 22 Uhr im ran-Liveticker und auf Joyn) gegen Ecuador im Finalstadion in East Rutherford.

Antonio Rüdiger wird den schwer verletzten Nico Schlotterbeck (Innenbandriss im Sprunggelenk) in der Innenverteidigung ersetzen, David Raum verteidigt hinten links für den leicht angeschlagenen Nathaniel Brown (Adduktorenbeschwerden). Ansonsten lautet das Motto des Gruppensiegers nach Diskussionen im Trainerteam und Gesprächen mit den Spielern: Einspielen für die K.o.-Phase.