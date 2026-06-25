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WM 2026: Spielt Deniz Undav gegen Ecuador? Nagelsmann legt sich fest

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

DFB-Team: Unbesiegbar? Thomas Müller will "dieses Gefühl"

Videoclip • 01:42 Min

Vor dem abschließenden Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Ecuador verrät Julian Nagelsmann Details zur Aufstellung. Er kündigt zwei Wechsel an.

Julian Nagelsmann verzichtet im abschließenden WM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf eine große Rotation.

"Wir werden die Wechsel vornehmen, die wir vornehmen müssen", sagte der Bundestrainer vor der Partie am Donnerstag (Do., 22 Uhr im ran-Liveticker und auf Joyn) gegen Ecuador im Finalstadion in East Rutherford.

Antonio Rüdiger wird den schwer verletzten Nico Schlotterbeck (Innenbandriss im Sprunggelenk) in der Innenverteidigung ersetzen, David Raum verteidigt hinten links für den leicht angeschlagenen Nathaniel Brown (Adduktorenbeschwerden). Ansonsten lautet das Motto des Gruppensiegers nach Diskussionen im Trainerteam und Gesprächen mit den Spielern: Einspielen für die K.o.-Phase.

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Deniz Undav auch gegen Ecuador wieder Joker

"Die Entscheidungen treffen wir nicht aus Jux und Dollerei", sagte Nagelsmann. Das bedeutet auch, dass Super-Joker Deniz Undav trotz fünf Scorerpunkten (drei Tore und zwei Vorlagen) zunächst wieder auf der Bank sitzen wird. Undav sei "in herausragender Form", betonte Nagelsmann, "aber wir wollen uns auf die K.o.-Phase vorbereiten".

Länger verletzte Spieler wie Jamal Musiala, Kai Havertz, Felix Nmecha und auch Rückkehrer Manuel Neuer bräuchten "Rhythmus". Damit erfüllt sich auch die Hoffnung von Oliver Baumann auf einen Einsatz nicht.

Der Hoffenheimer galt lange als Nummer 1 in der DFB-Auswahl und musste erst kurz vor dem Turnier für Neuer weichen. Die Entscheidung sei "bei Olli auf Verständnis gestoßen", sagte Nagelsmann.

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