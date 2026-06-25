Bundesliga-Star Patrik Schick tritt nach dem tschechischen WM-Aus zurück und kritisiert den Verband für das enttäuschende Abschneiden.

Leverkusen-Torjäger Patrik Schick hat seinen Rücktritt aus der tschechischen Nationalmannschaft bekannt gegeben.

Dies teilte der 30-Jährige am frühen Donnerstagabend nach dem enttäuschenden Vorrundenaus der Tschechen bei der aktuellen Weltmeisterschaft auf seinem Instagram-Profil mit.

"Heute schließt sich mein Kapitel in der Nationalmannschaft", schrieb Schick. Er betonte, dass sein Rücktritt nicht "impulsiv und von heute auf morgen übers Knie gebrochen" aufgrund des Ausscheidens erfolgt sei, sondern dass er diesen Gedanken schon "länger in sich trug".

"Es war eine Reise voller Emotionen, Freude, Enttäuschung, Siege und schwieriger Momente", so Schick. "Ich habe immer versucht, mein Bestes für die Nationalmannschaft zu geben und unser Land bestmöglich zu vertreten. Ich gehe mit Stolz auf das, was ich im Nationaltrikot erreicht habe."