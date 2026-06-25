Der Wechsel von DFB-Shootingstar Nathaniel Brown zum FC Bayern München ist offenbar so gut wie durch.

Der Wechsel von Nationalspieler Nathaniel Brown zum FC Bayern München steht offenbar kurz vor dem Abschluss.

Nach Informationen von "Sky" einigte sich der deutsche Rekordmeister mit Eintracht Frankfurt auf eine Ablöse von 55 Millionen Euro, der 23 Jahre alte Außenverteidiger erhält demnach einen Vertrag bis 2031. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Brown, der das letzte WM-Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag (ab 22 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) wegen muskulärer Probleme verpasst, hatte zuletzt bezüglich seiner Zukunft gemauert. "Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM. Deswegen werde ich das nicht kommentieren", sagte er in einer Medienrunde.

Frankfurt hatte den gebürtigen Oberpfälzer im Januar 2024 für drei Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg verpflichtet. Er spielte die laufende Saison bei den Franken aber damals noch zu Ende.

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