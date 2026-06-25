DFB-Team: Klopps "Ups-Moment" mit Undav - und Rat an Nagelsmann

Endspurt der Gruppenphase: Curaçao und die Elfenbeinküste wollen in Philadelphia punkten. Während am letzten Spieltag der Gruppe E parallel das DFB-Team gegen Ecuador um den Gruppensieg kämpft, geht es im Philadelphia Stadium für beide Mannschaften um alles oder nichts. ran liefert euch alle Details zum entscheidenden Vorrundenspiel.

Curaçao erlebt bei der Weltmeisterschaft einen historischen Moment nach dem anderen - und der WM-Debütant will diese Reise im abschließenden Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste weiter fortschreiben.

Update: Die Aufstellungen sind da!

Curacao

Room - Gaari, Obispo, Floranus, Brenet, Fonville - Comenencia, L. Bacuna, Chong, J. Bacuna - Locadia

Elfenbeinküste

Y. Fofana - G. Doué, Kossounou, O. Diomande, Operi - Amad, Kessié, I. Sangaré, Y. Diomande - Bonny, Pepé

Nach den Partien gegen Deutschland und Ecuador wartet nun der viermalige WM-Teilnehmer aus Westafrika zum Abschluss der Gruppe E. Die Elfenbeinküste geht mit ihren physisch starken Top-Stars als klarer Favorit in das Match, steht nach dem bisherigen Turnierverlauf aber ebenso unter Druck.

Für beide Teams geht es um das Ticket für die K.-o.-Runde, bei der die Rechenspiele der XXL-WM greifen: Der Gruppensieger trifft am 29. Juni im Boston-Stadion auf einen Gruppendritten aus den Gruppen A, B, C, D oder F.

Der Zweite der Gruppe E spielt am 30. Juni im Dallas-Stadion gegen den Zweiten der Gruppe I, während der Gruppendritte eventuell auf den Sieger der Gruppen A, B, D, G, K oder L treffen könnte.