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WM 2026: Portugal vs. Kroatien heute Nacht live im TV, Stream und Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 04:33 Min
Im Sechzehntelfinale der WM 2026 kommt es in Toronto zu einem Duell der Stars Ronaldo und Modrić. Für einen der beiden alternden Superstars wird der Traum vom WM-Titel in dieser Nacht vorzeitig enden. Alle Details zur K.-o.-Runde.
Im Sechzehntelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 richtet sich der Blick nun nach Toronto, wo Portugal auf Kroatien trifft.
Portugal startete mit einem mühsamen 1:1-Unentschieden gegen die DR Kongo in die WM. Gegen WM-Debütant Usbekistan gab es am zweiten Spieltag der Gruppenphase dann einen 5:0-Kantersieg.
Cristiano Ronaldo schrieb sich dabei mit zwei Treffern in die Geschichtsbücher ein - der Portugiese ist der erste Spieler überhaupt, der bei sechs Weltmeisterschaften mindestens einen Treffer erzielt hat. Zum Abschluss der Gruppenphase folgte gegen Gruppensieger Kolumbien ein torloses 0:0-Unentschieden. Portugal hat sich dadurch mit fünf Zählern als Gruppenzweiter für die K.o.-Phase qualifiziert.
Auch Kroatien hat die Gruppenphase auf dem zweiten Platz beendet, allerdings musste die Balkannation bereits die erste Niederlage wegstecken - zum WM-Auftakt gab es ein 2:4 gegen Thomas Tuchels Engländer. Im zweiten Spiel holte man einen knappen 1:0-Sieg gegen Panama und zum Abschluss der Gruppenphase konnten sich die Kroaten mit 2:1 gegen Ghana durchsetzen.
Der Sieger dieser Begegnung zieht ins Achtelfinale ein und trifft dort am 6. Juli in Dallas entweder auf Spanien oder auf Österreich.
Um welche Uhrzeit ist heute der Anpfiff bei Portugal gegen Kroatien?
Anstoß:Freitag, 3. Juli 2026, 01:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 19:00 Uhr
Spielort: BMO Field, Toronto (Kanada)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale (Round of 32)
Kommende Livestreams auf Joyn
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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Portugal vs. Kroatien heute?
In Deutschland wird die Begegnung nicht im Free-TV (ARD/ZDF) ausgestrahlt. Die Übertragungsrechte für das Sechzehntelfinale liegen exklusiv beim kostenpflichtigen Streaming- und Pay-TV-Anbieter MagentaTV. Die Live-Berichterstattung beginnt pünktlich vor dem Anpfiff um 01:00 Uhr.
WM 2026: Portugal gegen Kroatien heute im Liveticker
Du kannst das Spiel nicht live im TV oder Stream sehen? Verfolge das packende Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien einfach in unserem kostenlosen ran-Liveticker! Wir versorgen dich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 01:00 Uhr in Echtzeit mit allen Toren, Highlights, spielentscheidenden Szenen und taktischen Entwicklungen aus dem Toronto-Stadion. Bleib mit unserem Ticker hautnah am Ball und erfahre sofort, ob Cristiano Ronaldo oder Luka Modrić das Ticket für das WM-Achtelfinale löst!
Bisherige Aufeinandertreffen zwischen Portugal und Kroatien
Die historische Bilanz zwischen Portugal und Kroatien spricht eine eindeutige Sprache zugunsten der Portugiesen. Bislang gab es 10 Aufeinandertreffen zwischen den beiden Nationalmannschaften. Ein WM-Duell gab es vor der aktuellen Endrunde 2026 allerdings noch nie.
Hier die Ergebnisse der letzten fünf Duelle:
18.11.2024 (Nations League): Kroatien - Portugal 1:1
05.09.2024 (Nations League): Portugal - Kroatien 2:1
08.06.2024 (Freundschaftsspiel): Portugal - Kroatien 1:2
17.11.2020 (Nations League): Kroatien - Portugal 2:3
05.09.2020 (Nations League): Portugal - Kroatien 4:1
Der Spielort: BMO Field
Wenn am Freitag um 01:00 Uhr deutscher Zeit der Anpfiff ertönt, blickt die Fußballwelt auf das BMO Field (für das Turnier offiziell als Toronto-Stadion gelistet) in der kanadischen Metropole Toronto. Die Arena am Exhibition Place, direkt am Ufer des Lake Ontario, bietet die perfekte, stimmungsvolle Bühne für das mit Spannung erwartete Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien.
Das Stadion in Toronto versprüht echten FIFA-Turniercharakter. Bereits bei der U-20-Weltmeisterschaft 2007 war das BMO Field der Hauptaustragungsort – unter anderem fand hier das große Finale statt, in dem sich der junge Sergio Agüero mit Argentinien die Krone aufsetzte. Auch die U-20-Frauen-WM 2014 machte hier Station.
Besonders die kanadische Nationalmannschaft verbindet magische Momente mit diesem Rasen: Hier machten die Kanadier im März 2022 mit einem furiosen Sieg über Jamaika ihre erste WM-Teilnahme nach 36 Jahren Abstinenz perfekt.
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