ran Fußball DFB-Team: Autsch! Matze Knop mit WM-(Aus)-Song Videoclip • 02:07 Min Link kopieren Teilen

Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.

In der Bundesliga ist das Sommer-Transferfenster mittlerweile geöffnet, Gerüchte und Spekulationen gibt es nun wieder reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

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+++ 2. Juli, 16:55 Uhr: Füllkrug-Entscheidung bei Werder gefallen Monatelang wurde über eine mögliche Rückkehr von Niclas Füllkrug zum SV Werder Bremen spekuliert, nun scheint eine Entscheidung offenbar gefallen zu sein. Wie die "Bild" berichtet, haben die Werder-Bosse Abstand von einer Verpflichtung des Mittelstürmers genommen. Zwar sucht der SVW nach einem Angreifer, jedoch steht Füllkrug demnach nicht mehr auf der Liste. Ein Grund dafür sei sein laufender Vertrag bei West Ham Unuted bis 2028, der dafür sorgt, dass der Routinier nicht ablösefrei zu haben wäre. Ein weiteres Hindernis stellt wohl sein hohes Gehalt dar. Der Mittelstürmer soll beim Premier-League-Absteiger 4,5 Millionen Euro netto im Jahr verdienen. Bremen könnte eine solche Summe nicht ansatzweise stemmen. Sorgen soll den Bremer Verantwortlichen zudem angeblich auch die Verletzungsanfälligkeit von Füllkrug gemacht haben. Der 33-Jährige wurde in den letzten Jahren immer wieder von kleineren und größeren Blessuren ausgebremst. Füllkrug hat auch deshalb in eineinhalb Jahren nur 29 Spiele für West Ham bestritten und lediglich dreimal getroffen. Im Januar 2026 wurde er zur AC Mailand ausgeliehen, jedoch traf erauch dort in 20 Spielen nur einmal. Wirklich heiß war die Spur von Füllkrug zurück nach Bremen dem Bericht zufolge lediglich im Winter, jedoch zog es den Stürmer dann bekanntermaßen nach Italien. Wohin die Reise für Füllkrug in diesem Sommer geht, ist noch offen. Werder hat mit Cedric Itten bereits einen körperlich robusten Mittelstürmer, möchte aber offenbar noch einen weiteren Angreifer verpflichten. Dabei wird es sich aber wohl nicht um eine weitere Sturm-Kante handeln, wie es Füllkrug der Fall gewesen wäre.

+++ 2. Juli, 08:00 Uhr: Rekordtransfer! TSG-Star vor Wechsel nach England +++ Die TSG Hoffenheim wird Bazoumana Touré wohl verlieren, darf sich aber über einen Rekordtransfer freuen. Der 20 Jahre alte ivorische Offensivspieler steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zu Newcastle United in die englische Premier League. Wie "Sky Deutschland" und "The Athletic" berichten, steht die Einigung, die Ablösesumme soll bei 50 Millionen Euro liegen. Zudem habe sich der Bundesligist eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent gesichert. Eine offizielle Bestätigung der Vereine steht noch aus. Für die Kraichgauer wäre der Transfer der teuerste Verkauf der Vereinsgeschichte. Den bisherigen Rekord hielt Joelinton, der 2019 ebenfalls von Hoffenheim zu Newcastle gewechselt war. Damals überwiesen die Engländer angeblich rund 43,5 Millionen Euro. Mit dem möglichen Verkauf von Touré würde die bisherige Bestmarke deutlich übertroffen. Der Ivorer war erst vor anderthalb Jahren für rund zehn Millionen Euro vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF nach Hoffenheim gewechselt und entwickelte sich dort schnell zu einer festen Größe in der Offensive. Entsprechend groß war zuletzt das Interesse an dem vielseitig einsetzbaren Angreifer. Neben Newcastle wurden unter anderem auch der FC Liverpool, Brentford, Manchester United und Borussia Dortmund als mögliche Interessenten gehandelt. In der abgelaufenen Saison kam Touré für Hoffenheim auf 45 Pflichtspiele, erzielte fünf Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor. Zudem gehörte er zum Aufgebot der Elfenbeinküste bei der Weltmeisterschaft und kam auf drei Einsätze.

+++ 1. Juli, 09:54 Uhr: RB Leipzig baggert offenbar an DFB-Star +++ Wie die "Sport Bild" erfahren haben will, hat RB Leipzig großes Interesse am deutschen WM-Fahrer Nadiem Amiri. Der zentrale Mittelfeldspieler steht schon seit Längerem auf der Liste in Leipzig, bisher lehnte Amiri einen Transfer jedoch offenbar ab. Der Nationalspieler soll unter Neu-Trainer Martin Demichelis im zentralen Mittelfeld die Fäden ziehen. Amiri soll zuerst Christoph Baumgartner ersetzen, der aktuell noch verletzt ausfällt, nach seinem Comeback soll er an seiner Seite agieren, heißt es. Für Amiri wäre wohl eine achtstellige Ablösezahlung an den 1. FSV Mainz 05 fällig.

+++ 19. Juni, 08:48 Uhr: RB Leipzig lehnt wohl 100-Millionen- Angebot für Diomande ab +++ Laut "Sky" hat der FC Liverpool ein erstes Angebot für RB Leipzigs Yan Diomande abgeben. Dieses soll sich auf knapp 100 Millionen Euro belaufen - 90 Millionen Euro feste Ablöse plus zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen. Leipzig soll das Angebot abgelehnt haben. Demnach reiche die Summe dem Verein nicht aus. Zwar würde RB den Ivorer noch gerne eine weitere Saison behalten, laut Transfer-Insider Fabrizio Romano dürften die Leipziger allerdings bei rund 120 Millionen Euro gesprächsbereit sein - je nach Diomandes Leistungen bei der WM könnte sich diese Summe allerdings noch erhöhen. Leipzig rechnet zudem wohl damit, dass sich noch weitere Top-Klubs - wie beispielsweise Paris Saint-Germain - in den Poker einmischen. Der französische Verein soll aber noch kein konkretes Angebot abgegeben haben. Andernfalls steht auch eine Vertragsaufbesserung des 19-Jährigen im Raum. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis 2030. Diomande kam vor der abgelaufenen Saison vom spanischen Erstligisten Leganes nach Leipzig. In 33 Ligaspielen kam er auf zwölf Tore und acht Vorlagen. Sein Marktwert beläuft sich laut "transfermarkt.de" auf 90 Millionen Euro.

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+++ 15. Juni, 10:55 Uhr: Wolfsburg schnappt sich wohl Fabian Reese +++ Beim VfL Wolfsburg laufen die Planungen für die Mission Wiederaufstieg bereits auf Hochtouren. Wie "Sky" berichtet, steht der Transfer von Fabian Reese kurz vor dem Abschluss. Demnach zahlen die "Wölfe" für ihren Wunschspieler eine Ablösesumme zwischen acht und neun Millionen Euro an Hertha BSC. Zuvor hätte sich der 28-Jährigen mit den Wolfsburgern bereits auf einen Vertrag bis 2030 geeinigt. Der Medizincheck soll wohl zeitnah erfolgen. Reese überzeugte in der vergangenen Saison als Kapitän und Leistungsträger der "Alten Dame" in der 2. Bundesliga mit zehn Toren und 13 Assists in 33 Spielen.